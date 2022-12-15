Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир В конгресс США внесли резолюцию, предлагающую исключить Россию из Совбеза ООН

В конгресс США внесли резолюцию, предлагающую исключить Россию из Совбеза ООН

15 декабря, 2022 четверг
10:01
Мир Совбез ООН

Американские законодатели, возглавляющие независимую правительственную организацию по правам человека, представили резолюцию, призывающую президента Джо Байдена вывести Россию из Совета Безопасности ООН

Об этом сообщает соавтор резолюции, республиканец Стив Коэн в твиттере.

"Россия неоднократно, сознательно и грубо нарушала устав ООН. Сегодня Джо Уилсон и я представили двухпартийную резолюцию, призывающую к исключению России из Совета Безопасности ООН", - рассказал он.

В резолюции говорится, что Россия допустила грубые нарушения Устава ООН, которые ставят под сомнение ее право занимать место в Совете Безопасности. Речь идет о незаконном голосовании по аннексии четырех украинских областей, совершении зверств в украинских городах, таких как Буча, угрожании ядерным оружием и создании рисков для мирового снабжения продовольствием.

Резолюция Хельсинкской комиссии призывает президента Джо Байдена отдать распоряжение Госдепу и другим федеральным ведомствам обсудить с союзниками возможности "ограничить, приостановить или упразднить права и привилегии, которые Россия имеет в Совбезе ООН".

  • 1 декабря Верховная Рада приняла обращение к ООН об исключении из организации России. В постановлении говорится о признании российского режима террористическим, нелегитимности пребывания Российской Федерации в ООН и реформировании организации.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
Россия
Джо Байден
Совет безопасности ООН
США
Читайте также:
Дмитро Пєсков
14 декабря, 2022 среда
У Путина заявили, что захват Одессы и Чернигова не актуален: в ЦПД объяснили, почему Кремль сменил риторику
На фото: система ППО
14 декабря, 2022 среда
На Киевщине работали силы ПВО, есть сбитие беспилотников
Білоруські десантники
14 декабря, 2022 среда
ISW: Проверка боевой готовности войск Беларуси не является прикрытием для сосредоточения сил у исходных позиций для вторжения в Украину
Киев
-1°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.48
    Покупка 39.48
    Продажа 40.18
  • EUR
    Покупка 41.12
    Продажа 42.18
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, четверг
15 декабря
10:40
На войне в Украине за сутки Россия потеряла 590 оккупантов, 27 беспилотников, 5 танков и 12 артсистем
10:39
Известный дипломат об условиях макрофина от ЕС: европейцы хотят видеть демократический парламент, верховенство прав и свободу слова (документ)
10:32
Во временно оккупированной Кадиевке Луганской области в казарме россиян раздался взрыв, - Гайдай
10:27
В Украине подскочил курс евро, что со стоимостью доллара
10:14
Эксклюзив
Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт
Украина приближается к дискуссии о получении самолетов, - Згурец
10:13
Войска РФ 86 раз обстреляли Херсонщину за сутки: погибли три гражданских, еще 13 - получили ранения
10:12
В Киевской области ввели экстренные отключения электроэнергии, в столице – плановые
10:05
OPINION
Сила гражданского общества должна остановить превращение Украины в "вторую Россию"
09:58
Захватчики в Луганской области заменяют коллаборантов в "местных органах" на правоохранителей из Краснодара, - ОВА
09:55
Турецкий беспилотный истребитель, оснащенный украинским двигателем, совершил первый полет
09:49
Заметки из подвала, украинский Донецк и бабка в УПА – 5 книг, в которых все (не) становится на свои места
09:41
Около полуночи оккупанты обстреляли критическую инфраструктуру в Купянске с ЗРК С-300
09:29
Британская разведка оценила возможность нового наступления на Север Украины
09:27
Россияне обстреляли инфраструктуру Николаевщины: под поражением оказались две общины
09:26
Эксклюзив
Николай Княжицкий
Закон о медиа возвращает Украину в советское время с государственным телевидением, - Княжицкий
09:24
РФ сосредоточилась на ведении наступления по Бахмутскому и Авдеевскому направлениям, еще на трех - пытается улучшить тактическое положение
09:20
Укрпочта с 15 декабря открыла предзаказ новогодней марки
09:18
Эксклюзив
Оккупанты не выпускают из Мелитополя мужчин, подлежащих призыву на военную службу, - мэр Федоров
09:00
Аналитика
Темный флот Виктора Артемова: как украинский бизнесмен создал глобальную схему нефтяной контрабанды
08:59
ВСУ поразили районы скопления и склады врага и отразили атаки около 6 населенных пунктов
08:58
Более 14 часов тревоги: оккупанты били по Никопольщине из "градов" и тяжелой артиллерии, есть повреждения
08:36
Россияне заминировали дачные участки на побережьях рек Конка и Чайка и "эвакуировали" жителей острова возле Херсона, - Генштаб
08:35
Военные РФ убили еще двух мирных жителей Донбасса, четверо - получили ранения
08:08
OPINION
Ложь — это всегда огонь по своим
08:02
Захватчики пытаются переключить ЗАЭС в энергетическую систему РФ, - Генштаб
08:01
За натюрмортом на картине Сезанна почти 160 лет скрывался автопортрет
08:00
Эксклюзив
Сломали тело, но не дух: как во Львове создают самый большой реабилитационный центр для военных
07:40
В ISW назвали причину отказа Путина от ежегодного послания в Федеральное собрание
07:23
Нардеп Новинский, патриарх РПЦ Кирилл (Гундяев), предстоятель УПЦ МП Онуфрий (Березовский)
Кремль усилит информационные операции относительно ущемления свободы религии и прессы, - ISW
06:54
Андрей Юсов
"У этой империи зла есть своя логика": в ГУР прокомментировали выбор Россией дат массированных ударов по Украине
06:17
Украина может перейти на плановые графики отключений света в ближайшие дни
06:06
МКС
Авария на МКС: выход российских астронавтов в открытый космос отменен
05:42
Обновлено
В Иркутской области РФ пожар на НПЗ: 2 человека погибли, еще 4 - пострадали
05:40
Украина передала России священника УПЦ МП в рамках обмена 14 декабря, – разведка
05:12
Суд арестовал семь отелей группы VS Energy соратников Путина, - "Схемы"
04:45
TikTok
Сенат США поддержал запрет на использование TikTok на правительственных устройствах
04:17
Польша с марта 2023 года вводит изменения в условия пребывания и оказания помощи беженцам из Украины
03:23
США могут передать Украине комплекты для "умных бомб", - The Washington Post
02:58
Из-за зимнего холода и атаки РФ к переезду готовятся 7% украинцев, - опрос
02:30
Госдума решила отменить наказание за преступления, совершенные "в пользу РФ" на оккупированных территориях Украины
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2022 ESPRESO.TV