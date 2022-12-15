Об этом сообщает соавтор резолюции, республиканец Стив Коэн в твиттере.

"Россия неоднократно, сознательно и грубо нарушала устав ООН. Сегодня Джо Уилсон и я представили двухпартийную резолюцию, призывающую к исключению России из Совета Безопасности ООН", - рассказал он.

В резолюции говорится, что Россия допустила грубые нарушения Устава ООН, которые ставят под сомнение ее право занимать место в Совете Безопасности. Речь идет о незаконном голосовании по аннексии четырех украинских областей, совершении зверств в украинских городах, таких как Буча, угрожании ядерным оружием и создании рисков для мирового снабжения продовольствием.

Резолюция Хельсинкской комиссии призывает президента Джо Байдена отдать распоряжение Госдепу и другим федеральным ведомствам обсудить с союзниками возможности "ограничить, приостановить или упразднить права и привилегии, которые Россия имеет в Совбезе ООН".

1 декабря Верховная Рада приняла обращение к ООН об исключении из организации России. В постановлении говорится о признании российского режима террористическим, нелегитимности пребывания Российской Федерации в ООН и реформировании организации.

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