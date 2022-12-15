В конгресс США внесли резолюцию, предлагающую исключить Россию из Совбеза ООН
Американские законодатели, возглавляющие независимую правительственную организацию по правам человека, представили резолюцию, призывающую президента Джо Байдена вывести Россию из Совета Безопасности ООН
Об этом сообщает соавтор резолюции, республиканец Стив Коэн в твиттере.
"Россия неоднократно, сознательно и грубо нарушала устав ООН. Сегодня Джо Уилсон и я представили двухпартийную резолюцию, призывающую к исключению России из Совета Безопасности ООН", - рассказал он.
В резолюции говорится, что Россия допустила грубые нарушения Устава ООН, которые ставят под сомнение ее право занимать место в Совете Безопасности. Речь идет о незаконном голосовании по аннексии четырех украинских областей, совершении зверств в украинских городах, таких как Буча, угрожании ядерным оружием и создании рисков для мирового снабжения продовольствием.
Резолюция Хельсинкской комиссии призывает президента Джо Байдена отдать распоряжение Госдепу и другим федеральным ведомствам обсудить с союзниками возможности "ограничить, приостановить или упразднить права и привилегии, которые Россия имеет в Совбезе ООН".
- 1 декабря Верховная Рада приняла обращение к ООН об исключении из организации России. В постановлении говорится о признании российского режима террористическим, нелегитимности пребывания Российской Федерации в ООН и реформировании организации.
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