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В Конго в результате паводков погибли по меньшей мере 200 человек

7 мая, 2023 воскресенье
09:51
Новости

У Конго паводки и вызванные ими оползни унесли жизни по меньшей мере 200 человек, продолжаются поиски пропавших без вести

Об этом информирует AP .

Естественный катаклизм начался в четверг, когда реки вышли из берегов в деревнях на территории Калехе, вблизи озера Киву. Очевидцы отмечают, что паводки пришли настолько внезапно, что застали всех врасплох.

Больше всего пострадала территория Калехе. Ее администратор Томас Бакенге рассказал журналистам, что по состоянию на субботу было обнаружено 203 тела погибших. Продолжаются поиски других пропавших без вести. В поселке Ниамикуби паводки уничтожили несколько сотен квартир. Спасатели раскапывали развалины в поисках тел погибших.

Губернатор Южного Кива Тео Нгвабидже посетил Калехе и сообщил в твиттере, что правительство Конго направило в провинции медицинские препараты и продовольствие.

Также AP пишет, что несколько важных дорог в пострадавшие регионы стали непроходимыми из-за дождей. Это препятствует поисково-спасательной работе.

В понедельник, 8 мая, по всему Конго объявят национальный день траура. Его целью будет чествование жертв этого природного катаклизма.

  • 3 мая стало известно, что из-за продолжительных мощных дождей количество жертв оползней и наводнений в Руанде возросло до более чем 100 человек.
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