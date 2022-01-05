В Конго проснулся один из наиболее активных вулканов мира Ньирагонго
В Африке один из наиболее активных вулканов мира Ньирагонго, расположенный на востоке Демократической Республики Конго, начал извергать облака дыма и вулканический пепел
Об этом сообщает BBC .
"Один из самых активных вулканов в мире – гора Ньирагонго на востоке Демократической Республики Конго – выбрасывает в небо огромные облака черного дыма и вулканического пепла", – говорится в сообщении.
Кратер горы заполнен горячей лавой, а геологи заметили увеличение сейсмической активности.
Директор обсерватории города Гомы Селестин Касерека утверждает, что Ньирагонго вряд ли будет извергаться снова. Жителям города посоветовали сохранять спокойствие.
В мае 2021 года извержение вулкана привело к смерти 32 человек и заставило тысячи людей покинуть свои дома.
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