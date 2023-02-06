Об этом пишет Reuters со ссылкой на представителя миссии.

Вертолет попал под обстрел после взлета из города Бени. При этом ранение получил и пилот. Но он сумел продолжить полет и приземлиться в аэропорту столицы провинции Гома.

Ни Южная Африка, ни миссия ООН не сообщили, кто может отвечать за нападение. Они также не сказали, из какого оружия был обстрелян вертолет.

Миротворческая миссия ООН численностью около 18 тысяч человек была развернута в восточном Конго после того, как в 2010 году изменила предыдущую операцию ООН. Ее мандат включает поддержку усилий конголезского правительства по стабилизации раздираемого насилием повстанцев региона.