В Конче-Заспе зафиксировали вспышку африканской чумы свиней
В Голосеевском районе Киева на территории КП "Лесопарковое хозяйство "Конча-Заспа" зафиксировали вспышку африканской чумы свиней. Там ввели карантин
Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.
Государственная чрезвычайная противоэпизоотическая комиссия при КГГА установила карантин в части Голосеевского района столицы
"Эпизоотическим очагом африканской чумки свиней определили место обнаружения трупа больной свиньи на территории лесопаркового хозяйства "Конча-Заспа". Первой зоной определена зона защиты, которая непосредственно граничит с эпизоотическим очагом (в радиусе 3 километров). Второй зоной определена зона до 10 км от внешних границ зоны защиты", - говорится в сообщении.
В зоне защиты запрещено:
- торговлю на рынках свиньями, кроме полученных на убойных и перерабатывающих предприятиях, имеющих эксплуатационное разрешение при наличии сопроводительных ветеринарных документов;
- проведение выставок, ярмарок, базаров и других мероприятий, связанных с передвижением и скоплением животных (кроме транспортировки свиней на отведенные убойные пункты и мясокомбинаты);
Кроме того, в частном секторе, вошедшем в карантинные зоны, могут проводиться подворные обходы.
- Напомним, что зимой на Буковине управление Госпродпотребслужбы также выявило случаи африканской чумы.
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