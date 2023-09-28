В Конче-Заспе зафиксировали вспышку африканской чумы свиней

Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.

Государственная чрезвычайная противоэпизоотическая комиссия при КГГА установила карантин в части Голосеевского района столицы

"Эпизоотическим очагом африканской чумки свиней определили место обнаружения трупа больной свиньи на территории лесопаркового хозяйства "Конча-Заспа". Первой зоной определена зона защиты, которая непосредственно граничит с эпизоотическим очагом (в радиусе 3 километров). Второй зоной определена зона до 10 км от внешних границ зоны защиты", - говорится в сообщении.

В зоне защиты запрещено:

торговлю на рынках свиньями, кроме полученных на убойных и перерабатывающих предприятиях, имеющих эксплуатационное разрешение при наличии сопроводительных ветеринарных документов;

проведение выставок, ярмарок, базаров и других мероприятий, связанных с передвижением и скоплением животных (кроме транспортировки свиней на отведенные убойные пункты и мясокомбинаты);

Кроме того, в частном секторе, вошедшем в карантинные зоны, могут проводиться подворные обходы.