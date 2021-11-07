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В Комсомольске-на-Амуре вышли на забастовку китайские рабочие "Роснефти"

7 ноября, 2021 воскресенье
13:50
Мир

В Комсомольске-на-Амуре около 50 рабочих из Китая покинули временный городок строителей и устроили шествие по улицам города

Об этом со ссылкой на местные медиа сообщает Еспресо.TV.

По данным агентства "Амур Пресс", рабочие не выкрикивали лозунгов, поэтому полиция не пыталась остановить шествие, сопровождая группу на служебных автомобилях.

Readovka пишет, что шествие устроили китайские рабочие "Роснефти".

Бастующие, по данным издания, жалуются, что четвертый месяц не получают зарплаты. Первую забастовку они провели еще в начале октября - тогда НПЗ заявил, что все обязательства по оплате труда выполнит. Теперь рабочие требуют вернуть им паспорта и отправить их на родину, в Китай.

На самом заводе утверждают, что граждан Китая не допускают к работе из-за "низкой квалификации и выявленных ранее нарушений качества выполняемых работ".

При этом в компании заверили, что рабочие получают минимальный оклад и суточные.

Вернуть их в Китай сейчас невозможно из-за пандемии коронавируса.

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Китай
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