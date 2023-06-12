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В компьютерной игре Cyberpunk 2077 появится украинская локализация

12 июня, 2023 понедельник
16:50
Технологии

Польская компания CD Projekt RED объявила, что 26 сентября 2023 г. в компьютерной игре Cyberpunk 2077 появится украинская локализация

Об этом говорится в заявлении компании.

В это время выйдет и игровое дополнение "Иллюзия свободы" – также с украинским переводом.

"Я очень рад, что украинские игроки вскоре смогут погрузиться в мир "Киберпанка" на нашем родном языке. Мы в CD PROJEKT RED хотели выявить нашу поддержку этой части нашего сообщества и отдать им должное, а лично я очень горжусь и радуюсь тем, что могла помочь воплотить этот замысел. Не могу дождаться, чтобы поделиться с вами результатами нашей работы уже в сентябре этого года", - комментирует менеджер проекта локализации Мария Стрельчук.

Старший менеджер проектов локализации Александр Радкевич рассказал, что украинская локализация для такой большой игры стала вызовом для команды.

"Для нас, как для локализационной команды, добавление украинского перевода к Cyberpunk 2077 было увлекательным вызовом. Всегда интересно добавлять новые языки в созданную игру, особенно когда речь идет о таком крупном проекте, как Cyberpunk 2077. Работа над основной игрой и дополнением продолжалась одновременно, что несколько усложнило процесс", - рассказал Радкевич.

Он отметил, что на перевод понадобилось больше года, было переведено и адаптировано более миллиона слов из диалогов, внутриигрового текста и интерфейса.

"Я искренне надеюсь, что украинское сообщество будет наслаждаться каждой минутой игры", - добавил Радкевич.

Справочно. Cyberpunk 2077 – игра в жанре action RPG в стиле киберпанка, разработанная польской студией CD Projekt RED. События игры происходят в придуманном городе Найт-сити, где главный герой – наемник Ви – случайно становится свидетелем убийства главы корпорации, в результате чего его обвиняют в преступлении.

"Иллюзия свободы" - это будущее дополнение к Cyberpunk 2077 в стиле шпионского триллера. После того, как орбитальный самолет президентки Новых Соединенных Штатов Америки сбит над самым опасным районом Найт-Сити, ее может спасти только один человек – главный герой Ви.

  • В известную видеоигру World of Warplanes теперь можно поиграть на украинском языке – локализация стала доступной в обновлении 2.1.21.
киберспорт
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