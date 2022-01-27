В компании Tesla заявили о рекордной прибыли в $5,5 млрд в год

Об этом сообщает BBC.



Как известно, продажи компании по итогам 2021 года выросли на 71% до 53,8 млрд долларов, в то время как компания поставила клиентам более 936 тыс. электрических автомобилей.



Гендиректор Илон Маск заявил, что 2021 год стал "прорывным для Tesla и для электромобилей в целом".



"Нам удалось в прошлом году увеличить объемы почти на 90%", - сказал он.



Глава компании уточнил, что в этом году ожидается рост на уровне, "выше 50%".



В настоящее время производители автомобилей по всему миру борются с дефицитом микрочипов, а также с другими проблемами производства.



Отмечается, что Tesla использует менее дефицитные микросхемы и быстро переписывает программное обеспечение, в то время как конкуренты замедляют производство.

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