В компании Tesla заявили о рекордной прибыли в $5,5 млрд в год
Компания Tesla Илона Маска сообщила, что ее чистая прибыль за прошлый год составила рекордные $5,5 млрд
Об этом сообщает BBC.
Как известно, продажи компании по итогам 2021 года выросли на 71% до 53,8 млрд долларов, в то время как компания поставила клиентам более 936 тыс. электрических автомобилей.
Гендиректор Илон Маск заявил, что 2021 год стал "прорывным для Tesla и для электромобилей в целом".
"Нам удалось в прошлом году увеличить объемы почти на 90%", - сказал он.
Глава компании уточнил, что в этом году ожидается рост на уровне, "выше 50%".
В настоящее время производители автомобилей по всему миру борются с дефицитом микрочипов, а также с другими проблемами производства.
Отмечается, что Tesla использует менее дефицитные микросхемы и быстро переписывает программное обеспечение, в то время как конкуренты замедляют производство.
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