В компании Tesla сменился финдиректор

Об этом сообщает CNBC.

Компания публично объявила об этом в понедельник, хотя Киркхорн покинул свой пост еще в пятницу.

Отмечается, что акции Tesla упали почти на 3% после новости об отставке, однако день для компании завершился падением акций всего на 1%. Преемником Киркхорна стал главный бухгалтер Tesla Вайбхав Танеджа, занимающий две должности одновременно.

Киркхорн останется в Tesla до конца года, чтобы помочь в переходный период. Он занимал должность финансового директора с марта 2019 и работал в Tesla с 2010 года.

Кроме того, отмечается, что это второй раз за четыре года у Tesla сменился финдиректор. Когда предыдущий финансовый директор Дипак Ахуджа покинул Tesla в 2019 году, акции компании упали на 4,5%.

Последние новости о компании

В середине апреля компания Tesla в очередной раз снизила цены на электромобили в Европе, Израиле и Сингапуре, расширив глобальную учетную кампанию.

В начале марта Tesla уже в пятый раз в этом году снизила в США цены на свои самые дорогие электрические автомобили: Model S и Model X.

18 мая Teslaпредложила создать фабрику в Индии по производству электромобилей для продаж и экспорта.

21 июня исполнительный директор Tesla Илон Маск заявил , что премьер-министр Индии Нарендра Моди подталкивает автопроизводителя сделать значительные инвестиции в страну. Объявление ожидается в ближайшее время.

6 июля на китайском правительственном мероприятии Маск выразил свое видение роботизированного будущего, но призвал к большему контролю ИИ.

7 июля стало известно о том, что компания Tesla Inc. начала увольнять некоторых работников на производстве аккумуляторов для электромобилей на заводе в Китае, в то время как ценовая война между производителями ослабевает.

Также 7 июля сообщалось, что Tesla заявила , что будет давать в Китае новым покупателям своих пользующихся наибольшим спросом электромобилей скидку в размере почти 500 долларов США, если они предъявят рекомендацию от уже действующего владельца электрокара компании.

20 июля сообщалось , что генеральный директор Tesla Илон Маск сообщил о возможном продолжении снижения цен на электромобили в связи с тем, что мировая экономика переживает турбулентное время.