В компании Nord Stream 2 заявили, что достроят "Северный поток-2" в августе

Об этом заявил исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг, сообщает Handelsblatt.

По его словам, строительство газопровода намерены завершить в августе.

"Мы считаем, что строительные работы будут завершены в конце августа. Сейчас уже построено 98% газопровода", - сказал Варниг.

Он добавил, что "Северный поток-2" может быть запущен в эксплуатацию уже в конце 2021 года.