В компании Nord Stream 2 заявили, что достроят "Северный поток-2" в августе
В компании Nord Stream 2, которая занимается строительством газопровода "Северный поток-2", заявили, что его достроят в августе 2021 года
Об этом заявил исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг, сообщает Handelsblatt.
По его словам, строительство газопровода намерены завершить в августе.
"Мы считаем, что строительные работы будут завершены в конце августа. Сейчас уже построено 98% газопровода", - сказал Варниг.
Он добавил, что "Северный поток-2" может быть запущен в эксплуатацию уже в конце 2021 года.
- Напомним, 12 июня канцлер Германии Ангела Меркель, по итогам встречи с президентом США Джо Байденом, заявила, что Берлин и Вашингтон настаивают на сохранении транзита российского газа через Украину после запуска "Северного потока-2"
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