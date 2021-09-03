Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Наука В компании Firefly Aerospace заявили, что взрыв ракеты Alpha был контролируемым

В компании Firefly Aerospace заявили, что взрыв ракеты Alpha был контролируемым

3 сентября, 2021 пятница
14:18
Наука

Американская компания - разработчик ракетно-космической техники Firefly Aerospace Inc., владельцем которой является украинский бизнесмен Максим Поляков, сообщила о том, что полет ракеты Alpha был прерван в соответствии с протоколами безопасности

Об этом заявили в пресс-службе компании, передает "Интерфакс-Украина".

"Взрыв ракеты Alpha компании Firefly Aerospace был контролируемым! Ее полет прекратила команда Space Launch Delta 30 базы Космических войск Ванденберг после фиксации отклонения в траектории полета", - говорится в сообщении.

В то же время в компании заявили, что сам запуск ракеты Alpha компании Firefly Aerospace можно называть успешным.

"Ракета Firefly Alpha не взорвалась самопроизвольно, ее полет был прерван из центра управления Space Launch Delta 30 из аномалии, согласно протоколам безопасности полетов", - отметили в компании.

Согласно прямой трансляцией запуска ракеты в Youtube, пусковое окно открылось 3 сентября в период с 4:00 до 8:00 по киевскому времени. Взлет ракеты состоялся в 4:58 по Киеву, но через несколько минут после старта миссии прервали из-за неизвестной аномалии. Согласно видеотрансляцией, ракета взорвалась в полете.

Firefly Aerospace (первоначально - Firefly Space Systems) - создана в 2014 году в Техасе (США) частная американская компания, которая разрабатывает семейство РН легкого класса нового поколения. В Днепре Firefly Aerospace имеет собственный R & D-центр и цех экспериментального производства малых ракетных узлов с последующим лабораторным тестированием.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresot

Новости
Читайте также:
Олексій Резніков
2 сентября, 2021 четверг
Россия напрямую угрожает семи членам-странам НАТО, - Резников
Марина Бех-Романчук
2 сентября, 2021 четверг
Звездная украинская легкоатлетка рассказала о предложении сменить гражданство
Наталка Діденко
1 сентября, 2021 среда
В Украину идут существенное похолодание, дожди и порывистый ветер, - синоптик Наталья Диденко
Киев
+18
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 26.84
    Покупка 26.84
    Продажа 27.06
  • EUR
    Покупка 31.74
    Продажа 32.13
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2021, пятница
3 сентября
16:54
тест корона
В Молдове невакцинированных учителей обязали сдавать платные тесты на коронавирус
16:46
дия
Украинцы смогут авторизоваться в "Дии" через биометрический загранпаспорт
16:37
Анна Стеценко
Паралимпиада-2020: Как выглядит медальный зачет Игр в Токио
16:31
поезд
Укрзализныця восстанавливает движение поездов в Авдеевки
16:19
биткоин
Минцифры: оборот криптовалют в Украине составляет 1 млрд грн в сутки
16:17
С 2020 года Гоструда почти на полмиллиона уменьшила количество незадекларированных работников
16:14
Зоя Овсий
Легкоатлетка Овсий завоевала для Украины историческое золото на Паралимпиаде-2020
16:07
COVID
Минздрав назвал количество случаев штамма коронавируса "Дельта" в Украине
16:02
Владислав Кулач
Лучший бомбардир прошлого сезона УПЛ может покинуть "Динамо" ради "Ворсклы"
15:50
Алексей Резников
"Это может быть прецедентом для других мандатов ОБСЕ": Резников о блокировании Россией пограничной миссии
15:44
В центре Киева ограничат движение транспорта 4 сентября
15:22
Семен Семенченко
Дело ЧВК: суд оставил Семенченко под стражей
15:01
Эксклюзив
Евгения Кравчук
"Часто звучит о министре обороны": Кравчук о кадровых ротациях в Кабмине
14:48
В Киеве на Доме профсоюзов повесили большой баннер с экс-нардепом Мураевым, его уже снимают
14:48
PR
Как виртуальная реальность помогает продавать недвижимость
14:33
Эдди Хирн
Промоутер назвал Усика "самым сложным соперником в карьере Джошуа"
14:29
COVID-19
В Южной Корее обнаружили штамм коронавируса Mu
14:27
минфин
Минфин рассчитывает удержать инфляцию в Украине в пределах 10%
14:26
Эксклюзив
Шапка гетмана Зеленского. Есть ли у него выбор кроме украинизации?
14:18
Денис Остапченко
Паралимпиада-2020: пловец Остапченко принес Украине очередное золото
14:18
СБУ заочно сообщила о подозрении прежнему "министру госбезопасности" "ДНР"
14:09
снайпер
Оккупанты на Донбассе держат снайперов возле линии разграничения, - разведка
13:51
ЕС будет меньше платить за вакцины AstraZeneca в случае задержек поставок
13:50
кафе локдаун
Две области Украины не отвечают требованиям "зеленой" зоны карантина
13:43
Украинская документальная лента "Сила судьбы" одержала победу на Бельгийском кинофестивале
13:28
Слуга народа
"Слуга народа" 6 сентября проведет съезд: будут выбирать кандидатов на довыборы в Раду
13:26
мид России
В России объяснили отказ от миссии ОБСЕ на границе с Украиной
13:24
Людмила Денисова
Денисова указывает на нарушение Конституции в законопроекте об олигархах и призывает направить его в Венецианскую комиссию
13:10
Требовали $ 20 тыс. за сотрудничество: СБУ задержала начальников Летной академии и училища НАУ
12:59
Миралем Пьянич
Звездный футболист "Барселоны" нашел неожиданное место продолжения карьеры
12:58
Движение сопротивления капитуляции подало в Офис генпрокурора заявление о бездеятельности ГБР через государственную измену по делу "вагнергейта"
12:55
Евгений Олейников
Глава налоговой рассказал детали законопроекта о налогообложении доходов сомнительного происхождения
12:48
экология
В ближайшие 20 лет в океане увеличится втрое количество пластика, - ООН
12:45
FlyOne
Молдавский лоукостер предлагает летать из Киева в Москву через Кишинев
12:25
Apple
Apple планирует начать производство собственных автомобилей в 2024 году, - СМИ
12:22
Забихулла Муджахид
"Талибан" назвал Китай своим главным партнером
12:09
На Луганщине СБУ обнаружила схрон боевиков с элементами самодельного взрывного устройства для терактов
12:03
Путин уверен, что "между Украиной и Россией возобновятся отношения в полном формате"
11:58
СБУ в Ровенской области разоблачила схему растаможивания "евроблях" на 15 млн грн
11:56
Максим Крипак
Пловец Крипак с рекордом выиграл свое пятое золото на Паралимпиаде-2020
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV