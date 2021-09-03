В компании Firefly Aerospace заявили, что взрыв ракеты Alpha был контролируемым

Об этом заявили в пресс-службе компании, передает "Интерфакс-Украина".

"Взрыв ракеты Alpha компании Firefly Aerospace был контролируемым! Ее полет прекратила команда Space Launch Delta 30 базы Космических войск Ванденберг после фиксации отклонения в траектории полета", - говорится в сообщении.

В то же время в компании заявили, что сам запуск ракеты Alpha компании Firefly Aerospace можно называть успешным.

"Ракета Firefly Alpha не взорвалась самопроизвольно, ее полет был прерван из центра управления Space Launch Delta 30 из аномалии, согласно протоколам безопасности полетов", - отметили в компании.

Согласно прямой трансляцией запуска ракеты в Youtube, пусковое окно открылось 3 сентября в период с 4:00 до 8:00 по киевскому времени. Взлет ракеты состоялся в 4:58 по Киеву, но через несколько минут после старта миссии прервали из-за неизвестной аномалии. Согласно видеотрансляцией, ракета взорвалась в полете.

Firefly Aerospace (первоначально - Firefly Space Systems) - создана в 2014 году в Техасе (США) частная американская компания, которая разрабатывает семейство РН легкого класса нового поколения. В Днепре Firefly Aerospace имеет собственный R & D-центр и цех экспериментального производства малых ракетных узлов с последующим лабораторным тестированием.

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