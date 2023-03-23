Об этом сообщила председатель комитета по организации госвласти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства и глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк в интервью Kyiv Post .

По словам чиновницы, заявки будут поступать в автоматической очереди, так что ни одна комиссия не сможет влиять на очередность принятия решений по компенсации. Впрочем, предпочтение будет отдаваться военнослужащим, многодетным семьям, лицам с инвалидностью и демобилизованным.

"Если ты гражданин Украины, и у тебя разрушено жилье, ты имеешь право получить компенсацию. Компенсация есть двух видов. Если у тебя уничтожена квартира, ты получишь жилищный сертификат, стоимость которого рассчитывается очень просто. Берется метраж квартиры, зафиксированный в правоустанавливающих документах и умножается на стоимость для компенсации, которую определит правительство. Для каждого региона оно будет свое с учетом разных характеристик", – рассказала Шуляк.

Сейчас механизм определения стоимости только нарабатывается. Но он будет максимально приближен к тому, чтобы человек мог купить по рыночной стоимости жилье, которое он пожелает.

"Мы, кстати, прописали в законе, что не важно, где размещалось разрушенное жилье. Человек сможет использовать жилищный сертификат в любом населенном пункте", - отметила нардеп.

По ее словам, для владельцев частных домов – более широкий выбор. Они могут либо получить жилищный сертификат и обменять его на квартиру, либо получить целевые средства для приобретения строительных материалов или выполнения строительных работ, чтобы построить свой дом на том же земельном участке, где он был разрушен.

Источником финансирования, которое можно будет использовать для предоставления таких компенсаций, станет Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии РФ. В этот фонд были направлены первые 17 млрд грн, арестованные средства дочерних банков "Сбербанка" и других российских банков, работавших в Украине.