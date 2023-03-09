В комитете парламента Словении осудили вторжение России в Украину, но не поддержали признание РФ страной-спонсором терроризма
Комитет парламента Словении по вопросам внешней политики отклонил резолюцию, которая признала бы Россию государством-спонсором терроризма, однако осудили вторжение в Украину
Об этом информирует Euractiv.
Демократы, внесшие это предложение, утверждали, что, приняв резолюцию, Словения осудит нападения России на мирных украинцев, их дома и объекты энергетической инфраструктуры.
"Мы продемонстрируем нашу поддержку украинскому народу, который проявляет невероятное мужество, защищая свою родину и борясь за универсальные ценности свободы и демократии, и вместе с тем осудим российское вторжение", – цитируют демократов.
Сообщается, что в правящей коалиции еще до голосования в комитете выступили против, а министр иностранных дел Таня Файон сказала, что инициатива внести РФ в перечень стран-спонсоров терроризма будет "равносильна наказанию всего русского народа".
Однако парламентский комитет единогласно поддержал осуждение российской войны против Украины, призывы продолжать помогать стране и выступать за "всеобъемлющий, справедливый и длительный мир".
МИД Словении подчеркивают, что ни в европейском, ни в словенском законодательстве не существует категории или списка поддерживающих терроризм стран. Резолюции приняли только семь стран-членов ЕС, а также в США, где есть юридические основания объявлять государства спонсорами терроризма, Россия не входит в этот перечень.
Оппозиция назвала заявление МИД "вялым", а депутат-демократ и экс-министр иностранных дел Словении Анже Логар заявил, что дипломатическое давление на РФ необходимо усилить, равно как и санкции.
- Напомним, 23 ноября 2022 года Европарламент во время голосования в среду поддержал резолюцию о признании России государством-спонсором терроризма. 21 ноября Парламентская ассамблея НАТО также признала Российскую Федерацию и ее режим государством-террористом. Подобные декларации ранее принял ряд европейских стран, в том числе Чехия, Литва, Латвия, а также Парламентская ассамблея Совета Европы.
- Министр иностранных дел Словении Таня Файон на Совете ЕС по иностранным делам инициировала международное соглашение о сотрудничестве в расследовании военных преступлений РФ в Украине.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.08
Покупка 38.08Продажа 38.93
-
EUR
Покупка 39.81Продажа 40.8
- Актуальное
- Важное