Об этом информирует Euractiv.

Демократы, внесшие это предложение, утверждали, что, приняв резолюцию, Словения осудит нападения России на мирных украинцев, их дома и объекты энергетической инфраструктуры.

"Мы продемонстрируем нашу поддержку украинскому народу, который проявляет невероятное мужество, защищая свою родину и борясь за универсальные ценности свободы и демократии, и вместе с тем осудим российское вторжение", – цитируют демократов.

Сообщается, что в правящей коалиции еще до голосования в комитете выступили против, а министр иностранных дел Таня Файон сказала, что инициатива внести РФ в перечень стран-спонсоров терроризма будет "равносильна наказанию всего русского народа".

Однако парламентский комитет единогласно поддержал осуждение российской войны против Украины, призывы продолжать помогать стране и выступать за "всеобъемлющий, справедливый и длительный мир".

МИД Словении подчеркивают, что ни в европейском, ни в словенском законодательстве не существует категории или списка поддерживающих терроризм стран. Резолюции приняли только семь стран-членов ЕС, а также в США, где есть юридические основания объявлять государства спонсорами терроризма, Россия не входит в этот перечень.

Оппозиция назвала заявление МИД "вялым", а депутат-демократ и экс-министр иностранных дел Словении Анже Логар заявил, что дипломатическое давление на РФ необходимо усилить, равно как и санкции.