В Комитете избирателей Украины считают, что ночная ракетная атака РФ связана с визитом Блинкена
Политолог, глава Комитета избирателей Украины Алексей Кошель отметил, что Россия пытается демонстрировать свою силу
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Нет сомнений, что ракетная атака была связана с визитом Блинкена. Она состоялась за несколько часов до того, как госсекретарь США прибыл в Киев. Это попытка России демонстрировать мышцы, показать свою силу. Это понимание логики действий российского руководства, логики" действий Путина. Их действия привязаны к визитам, календарным датам, они привязаны к выборам", - подчеркнул Кошель.
По словам политолога, в ближайшие месяцы можно будет спрогнозировать логику российских действий исходя из логики избирательных кампаний.
"Речь идет о выборах российского президента, о сигналах российскому внутреннему избирателю. Им нужно прикрывать много неудач. Не забываем, что поход Пригожина на Москву состоялся 2 месяца назад. Сейчас в РФ начались расправы, и российское руководство избрало такую избирательную риторику", - добавил Кошель.
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