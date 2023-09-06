В Комитете избирателей Украины считают, что ночная ракетная атака РФ связана с визитом Блинкена

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Нет сомнений, что ракетная атака была связана с визитом Блинкена. Она состоялась за несколько часов до того, как госсекретарь США прибыл в Киев. Это попытка России демонстрировать мышцы, показать свою силу. Это понимание логики действий российского руководства, логики" действий Путина. Их действия привязаны к визитам, календарным датам, они привязаны к выборам", - подчеркнул Кошель.

По словам политолога, в ближайшие месяцы можно будет спрогнозировать логику российских действий исходя из логики избирательных кампаний.

"Речь идет о выборах российского президента, о сигналах российскому внутреннему избирателю. Им нужно прикрывать много неудач. Не забываем, что поход Пригожина на Москву состоялся 2 месяца назад. Сейчас в РФ начались расправы, и российское руководство избрало такую избирательную риторику", - добавил Кошель.

В ночь с 5 на 6 сентября российские террористы атаковали ударными БПЛА Одесщину и обстреляли ракетами Киев

Утром среды, 6 сентября, с официальным визитом в Киев прибыл государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен. СМИ пишут, что в Украине он объявит о новом пакете помощи более чем на $1 млрд







