В комиксах DC появится первый супергерой-украинец
В комиксе DC "Stormwatch" появится первый супергерой-украинец - Павел Ступка, с позывным "Ядро"
Об этом сообщает Bleeding Cool.
Пока известно, что "Ядро" - живой ядерный генератор. Ему 52 года, но выглядит он на 16. В комиксе отмечается, что "атомная энергетика избавляет от морщин".
Издание Bleeding Cool получило подтвержденную утечку информации, что Ступка станет частью команды Stormwatch в новом выпуске, посвященном 30-летней годовщине издательства Wildstorm, которое является частью гиганта DC. Спецвыпуск комикса со Ступкой выйдет уже во вторник, 29 ноября.
DC Comics - одно из самых известных в мире издательств комиксов, именно ему принадлежат комиксы о Бэтмене, Супермене, "Лиге Справедливости" и других.
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