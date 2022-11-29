В комиксах DC появится первый супергерой-украинец

Об этом сообщает Bleeding Cool.

Пока известно, что "Ядро" - живой ядерный генератор. Ему 52 года, но выглядит он на 16. В комиксе отмечается, что "атомная энергетика избавляет от морщин".

Издание Bleeding Cool получило подтвержденную утечку информации, что Ступка станет частью команды Stormwatch в новом выпуске, посвященном 30-летней годовщине издательства Wildstorm, которое является частью гиганта DC. Спецвыпуск комикса со Ступкой выйдет уже во вторник, 29 ноября.

DC Comics - одно из самых известных в мире издательств комиксов, именно ему принадлежат комиксы о Бэтмене, Супермене, "Лиге Справедливости" и других.

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