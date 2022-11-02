В командовании Воздушных сил объяснили, почему Россия нуждается в иранских баллистических ракетах
Россия столкнулась с дефицитом собственных баллистических ракет, поэтому нуждается в поставках из Ирана
Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
"Угроза есть, она не нова. Мы столкнулись с большей угрозой в первые дни войны, когда баллистические ракеты "Искандер-М" атаковали Украину вместе с "Точками У". Они применялись очень широко по Украине", - сказал он.
По словам Игната, это наиболее опасный тип ракет, потому что их практически невозможно сбить.
"Против баллистических ракет, к сожалению, нет у нас эффективной защиты. Это баллистика, она летит фактически из космоса, летит на огромной скорости вниз. Сбивать их фактически нереально, но противодействовать можно", - пояснил спикер командования Воздушных сил.
Он подчеркнул, что лучше уничтожать эти ракеты там, где их хранят оккупанты.
"Лучший способ противодействия - это уничтожать ракеты там, откуда их запускают, то есть речь идет о дальности в 300 и 700 километров. Но "хлопок" никто не отменял", - резюмировал Игнат.
- Иран предположительно готовится к концу 2022 года отправить России новую партию оружия, которая будет состоять из 1 тыс. дронов и баллистических ракет.
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