В команде Усика рассказали, почему сорвался бой за абсолютное чемпионство по Фьюри
Менеджер Александра Усика Эгис Климас заявил, что бой украинского боксера против Тайсона Фьюри сорвался из-за обязательной защиты британцем титула WBC
Об этом Климас рассказал в интервью The 3 Knockdown Rule.
По его словам, шансы на проведение поединка между Усиком и Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира были большими и переговоры продвигались успешно.
"Мы пытались устроить бой с Фьюри, нас поддерживала Саудовская Аравия.
Я взлетал в Дубай еще перед визитом туда Усика. Мы встретились с стоящими за этим людьми. Мы общались и все шло в этом направлении. Казалось, что поединок состоится, но потом внезапно выяснилось, что здесь замешаны очень многие нюансы", - сказал Климас.
Он отметил, что главной причиной стало то, что WBC (Всемирный боксерский совет) назначил для Фьюри обязательную защиту против Диллиана Уайта.
"Поэтому мы вернулись в реванш из Джошуа. Сначала была договоренность, что он состоится до 25 апреля, но поскольку мы вели переговоры с Фьюри, то согласились провести этот поединок до 12 июня", – отметил Климас.
Тайсон Фьюри владеет титулом WBC.
Александр Усик является чемпионом мира WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
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Напомним, 29 января американский промоутер Боб Арум заявил, что Александр Усик и Энтони Джошуа проведут реванш в июне 2022 года .
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