В команде Безоса рассказали о последних приготовлениях к космическому полету миллиардера

Об этом сообщает Голос Америки.

Безос и три другие члены его команды готовятся к запуску пилотируемого суборбитального полета космической ракеты New Shepard компании Blue Origin.

Запуск состоится во вторник, 20 июля, со стартовой площадки в Техасе. Полет автоматизированной ракеты, которая не требует управления со стороны экипажа, продлится 11 мин.

На борту капсулы будет самый младший человек в истории, который летит в космос - 18-летний студент Оливер Деймен - и также самый старший человек - 82-летняя Уолли Фанк. Еще одним членом команды станет брат основателя Amazon - Марк Безос.

New Shepard, по плану, поднимется на высоту в 100 км, после этого капсула с экипажем вернется на Землю.

Запуск будет транслироваться в прямом эфире на сайте BlueOrigin.com 20 июля в 12:30 дня по Киеву.

Напомним, 11 июля компания Virgin Galactic совершала первый космический туристический полет, в котором участвовал ее владелец - миллиардер Ричард Брэнсон.

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