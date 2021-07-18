В команде Безоса рассказали о последних приготовлениях к космическому полету миллиардера
Миллиардер и основатель Amazon Джефф Безос ведет с членами своей команды последние приготовления к суборбитальному космическому полету
Об этом сообщает Голос Америки.
Безос и три другие члены его команды готовятся к запуску пилотируемого суборбитального полета космической ракеты New Shepard компании Blue Origin.
Запуск состоится во вторник, 20 июля, со стартовой площадки в Техасе. Полет автоматизированной ракеты, которая не требует управления со стороны экипажа, продлится 11 мин.
На борту капсулы будет самый младший человек в истории, который летит в космос - 18-летний студент Оливер Деймен - и также самый старший человек - 82-летняя Уолли Фанк. Еще одним членом команды станет брат основателя Amazon - Марк Безос.
New Shepard, по плану, поднимется на высоту в 100 км, после этого капсула с экипажем вернется на Землю.
Запуск будет транслироваться в прямом эфире на сайте BlueOrigin.com 20 июля в 12:30 дня по Киеву.
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Напомним, 11 июля компания Virgin Galactic совершала первый космический туристический полет, в котором участвовал ее владелец - миллиардер Ричард Брэнсон.
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