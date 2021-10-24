В Колумбии задержали самого опасного после Эскобара наркобарона

Об этом сообщает BBC.

О задержании Дайро Антонио Усуги в видеообращении объявил президент Колумбии Иван Дуке, сообщает BBC.

"Это серьезный удар по наркоторговле в нашей стране в этом столетии. Этот удар можно сравнить только с падением Пабло Эскобара в 1990-х годах", - сказал Дуке.

50-летнего Усугу схватили в департаменте Антиокия, на северо-западе Колумбии, недалеко от границы с Панамой. Во время его задержания погиб один полицейский.

"Клан залива" является мощной преступной группировкой Колумбии. Она занимается контрабандой наркотиков и людей, незаконной добычей золота и вымогательством.

Дайро Усуга считался самым разыскиваемым наркобароном Колумбии. Местные власти обещали вознаграждение в $800 тыс. за информацию о его местонахождении, США назначили за его "голову" вознаграждение в $5 млн.

Задержанному наркобарону грозит экстрадиция в США.

В феврале 2019 года в колумбийском городе Медельине снесли дом, который принадлежал наркобарону Пабло Эскобару.

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