В Колумбии задержали самого опасного после Эскобара наркобарона
Полиция и армия Колумбии провели при поддержке авиации масштабную операцию по задержанию влиятельного наркобарона страны Дайро Антонио Усуги
Об этом сообщает BBC.
О задержании Дайро Антонио Усуги в видеообращении объявил президент Колумбии Иван Дуке, сообщает BBC.
"Это серьезный удар по наркоторговле в нашей стране в этом столетии. Этот удар можно сравнить только с падением Пабло Эскобара в 1990-х годах", - сказал Дуке.
50-летнего Усугу схватили в департаменте Антиокия, на северо-западе Колумбии, недалеко от границы с Панамой. Во время его задержания погиб один полицейский.
"Клан залива" является мощной преступной группировкой Колумбии. Она занимается контрабандой наркотиков и людей, незаконной добычей золота и вымогательством.
Дайро Усуга считался самым разыскиваемым наркобароном Колумбии. Местные власти обещали вознаграждение в $800 тыс. за информацию о его местонахождении, США назначили за его "голову" вознаграждение в $5 млн.
Задержанному наркобарону грозит экстрадиция в США.
- В феврале 2019 года в колумбийском городе Медельине снесли дом, который принадлежал наркобарону Пабло Эскобару.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.21
Покупка 26.21Продажа 26.45
-
EUR
Покупка 30.35Продажа 30.76
- Актуальное
- Важное