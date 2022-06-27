В Колумбии во время корриды обрушился стадион, есть погибшие и раненые
26 июня во время корриды в Колумбии обрушился стадион. Погибли четыре человека и более 300 получили ранения
Об этом сообщает CNN.
Обрушение произошло в колумбийском городе Эль-Эспинале в западном штате Толима. Губернатор Толима Рикардо Ороско сказал, что погибли две женщины, мужчина и подросток. Около 30 человек получили серьезные ранения.
Мэр Эспиналя Хуан Карлос Тамайо подтвердил инцидент в фейсбуке, призывая граждан эвакуироваться из района.
"Мы глубоко сожалеем о том, что произошло на нашей арене корриды. Я хочу попросить всех находящихся в районе граждан эвакуироваться, власти уже реагируют на чрезвычайную ситуацию, а пострадавшие доставлены в больницы. Пожалуйста, давайте эвакуируемся, вместе поможем экстренным службам чтобы они сделали свою работу", - подчеркнул он.
Местные больницы приняли 322 пациента, пострадавших в результате обрушения стадиона, сообщила министр здравоохранения Толимы Марта Паласиос.
На видео, размещенном в сетях, видно, как трибуна, заполненная зрителями, обваливается, а люди разбегаются в разные стороны.
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