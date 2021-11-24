В Колумбии изъяли рекордную партию кокаина на $300 млн

Об этом заявил министр обороны Колумбии Диего Молано, передает Reuters .



"Это - самая большая конфискация кокаина в этом году. Десять тонн принесли бы ESL более $300 млн", - уточнил он.



По словам Министра, кокаин принадлежал повстанцам из Национально-освободительной армии (ESL).



Колумбийская армия обнаружила две нарколаборатории на юго-востоке Колумбии, у границы с Эквадором.



Несмотря на десятилетия борьбы с наркоторговлей, Колумбия остается основным мировым производителем кокаина и отмечает постоянное давление США на необходимость уменьшения площади плантаций коки - главного ингредиента наркотика, а также сокращения производства кокаина.



Торговля наркотиками помогает финансировать незаконные вооруженные формирования Колумбии на фоне длительного внутреннего конфликта, в ходе которого погибли более 260 тыс. человек.



В 2020 году в Колумбии изъяли рекордные 505 тонн кокаина.

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