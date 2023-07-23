Об этом сообщает Xinhua.

По предварительным данным, причиной аварии стала потеря управления автобуса и вылет с дороги.

"Между городами Эль-Плайон и Ла-Эсперанса транспортное средство, принадлежащее Expreso Brasilia, к сожалению, потеряло контроль и скатилось со скалы", - объяснил начальник колумбийской полиции.

Отмечается, что к месту аварии прибыли полиция, пожарная служба и гражданская оборона вместе с местным сообществом, чтобы помочь со спасательными работами.

Правоохранители также подтвердили, что документы на транспортное средство были в порядке и Управление транспорта проведет расследование, чтобы установить причину аварии.