В Колумбии автобус упал со скалы: 9 человек погибли, 30 ранены
В субботу, 22 июля, в колумбийском департаменте Сантандер автобус с пассажирами упал в пропасть, в результате чего по меньшей мере девять человек погибли и около 30 получили ранения
Об этом сообщает Xinhua.
По предварительным данным, причиной аварии стала потеря управления автобуса и вылет с дороги.
"Между городами Эль-Плайон и Ла-Эсперанса транспортное средство, принадлежащее Expreso Brasilia, к сожалению, потеряло контроль и скатилось со скалы", - объяснил начальник колумбийской полиции.
Отмечается, что к месту аварии прибыли полиция, пожарная служба и гражданская оборона вместе с местным сообществом, чтобы помочь со спасательными работами.
Правоохранители также подтвердили, что документы на транспортное средство были в порядке и Управление транспорта проведет расследование, чтобы установить причину аварии.
- В Польше в ночь на 9 июля бус с украинцами, который ехал к границе, столкнулся с фурой. В результате аварии на месте аварии погибла 33-летняя женщина.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.65
Покупка 36.65Продажа 37.34
-
EUR
Покупка 40.78Продажа 41.78
- Актуальное
- Важное