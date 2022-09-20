В колониях Ростовской области начали "голосование" по присоединению оккупированных территорий Украины, - российские журналисты
В колониях Ростовской области уже началось голосование заключенных за присоединение четырех оккупированных областей к России
О проведении "референдумов" на зоне сообщили два источника "Можем объяснить" в исправительной системе.
Администрация колоний в первую очередь отправила голосовать тех, кто имеет паспорта Украины, рассказали в одной из колоний. В другой добавили, что на голосование планируется отправить всех подряд.
Друзья одного из заключенных колонии Ростова-на-Дону переслали "МО" такое голосовое сообщение, переданное на свободу: "У нас сейчас пацанов, которые из Украины, дернули, чтобы они голосовали за вступление в Россию. Так что вы понимаете чем пахнет" .
Об аналогичной разнарядке сообщил и один из заключенных колонии в Новочеркасске.
Собеседники "МО" в Госдуме рассказали, что 27-28 сентября в Колонном зале Госдумы будет работать информационный центр, сообщающий о ходе "референдума". Там же организуют дискуссионные площадки и включения из "республик" с информацией о ходе плебисцита.
"Все будет как полноценная "Ночь выборов" только "День референдумов", - сообщил собеседник в парламенте.
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