О проведении "референдумов" на зоне сообщили два источника "Можем объяснить" в исправительной системе.

Администрация колоний в первую очередь отправила голосовать тех, кто имеет паспорта Украины, рассказали в одной из колоний. В другой добавили, что на голосование планируется отправить всех подряд.

Друзья одного из заключенных колонии Ростова-на-Дону переслали "МО" такое голосовое сообщение, переданное на свободу: "У нас сейчас пацанов, которые из Украины, дернули, чтобы они голосовали за вступление в Россию. Так что вы понимаете чем пахнет" .

Об аналогичной разнарядке сообщил и один из заключенных колонии в Новочеркасске.

Собеседники "МО" в Госдуме рассказали, что 27-28 сентября в Колонном зале Госдумы будет работать информационный центр, сообщающий о ходе "референдума". Там же организуют дискуссионные площадки и включения из "республик" с информацией о ходе плебисцита.

"Все будет как полноценная "Ночь выборов" только "День референдумов", - сообщил собеседник в парламенте.

Напомним, сегодня, 20 сентября, оккупационные власти Херсонщины, Запорожья и террористических "ЛНР" и "ДНР" приняли решение провести "референдумы о вхождении в состав РФ"

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