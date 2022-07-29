В колониях Оленовки находятся более 10 тыс. мариупольцев, – советник городского головы Мариуполя Андрущенко

Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Я уверен, что россияне планировали ударить по колонии в Оленовке, где находятся украинские военнопленные. И это не последнее, что может быть. В Оленовке есть еще одна колония. Есть еще Волновахская колония. Они совсем рядом находятся. Это колония общего режима. В самой Оленовке есть еще одна колония. Она называется Енакиевская колония. Эту колонию строили для того, чтобы содержать там пожизненно осужденных людей", - рассказал Андрущенко.

Советник городского головы Мариуполя рассказал, что в колониях Оленовки находятся более 10 тысяч мариупольцев.

"53-я колония в Оленовке была открыта первой, как фильтрационная колония. Она просто набита людьми. По нашим данным, на две колонии в Оленовке приходится более 10 тыс. мариупольцев. И это речь идет о гражданских людях", - добавил он.

29 июля вооруженные силы РФ совершили прицельный умышленный артиллерийский обстрел исправительного учреждения в населенном пункте Оленовка Донецкой области, где содержались украинские пленные

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