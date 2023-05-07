В колонии скончался белорус, осужденный за карикатуры на Лукашенко и Путина

Об этом сообщила снятая с государственной регистрации правозащитная группа "Весна".

"Такой приговор вынес судья Пинского района и города Пинска Андрей Бычила по представлению прокурора Ильи Гузаревича, несмотря на то что Николай Климович имел инвалидность сердца II группы. Мужчину задержали в зале суда, поскольку до вынесения приговора он был на свободе", - отмечают правозащитники.

Представителям режима Лукашенко не понравилось, что он поставил лайк под карикатурой на Александра Лукашенко, а также разместил изображение Владимира Путина в нацистской форме, пишет газета "Наша нива".

28 февраля Климович получил приговор, 21 апреля был переведен в колонию.

Справка

Николай Климович еще смолоду приобщился к общественно-политической жизни Беларуси. В 1990-х вступил в партию "Белорусский народный фронт" (БНФ), в 2001 году стал членом инициативной группы по созданию республиканского общественного объединения "Правовая защита граждан" под руководством Олега Волчека, рассказывает ТГ-канал "Беларусь головного мозга".

Начиная с 2009 года, вел блог в "Живом журнале", где рассказывал о своей жизни в Пинске.

В 2020-м за активную гражданскую позицию его забрали в психиатрический диспансер, где, по словам Николая, специально продержали вплоть до завершения президентских выборов.

Николай Климович активно выступал против российского вторжения в Украину.

Оппозиционная "Народная громада", которая называет покойного своим активистом, обещает "обратиться в международные организации для расследования смерти Николая Климовича".

Лидер "Народной громады" Николай Статкевич также находится в заключении.