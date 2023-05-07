В колонии скончался белорус, осужденный за карикатуры на Лукашенко и Путина
В колонии №3 города Витебска в воскресенье, 7 мая 2023 года, скончался 61-летний блогер-политзаключенный из Пинска, известный общественно-политический деятель белорусского Полесья Николай Климович
Об этом сообщила снятая с государственной регистрации правозащитная группа "Весна".
"Такой приговор вынес судья Пинского района и города Пинска Андрей Бычила по представлению прокурора Ильи Гузаревича, несмотря на то что Николай Климович имел инвалидность сердца II группы. Мужчину задержали в зале суда, поскольку до вынесения приговора он был на свободе", - отмечают правозащитники.
Представителям режима Лукашенко не понравилось, что он поставил лайк под карикатурой на Александра Лукашенко, а также разместил изображение Владимира Путина в нацистской форме, пишет газета "Наша нива".
28 февраля Климович получил приговор, 21 апреля был переведен в колонию.
Справка
Николай Климович еще смолоду приобщился к общественно-политической жизни Беларуси. В 1990-х вступил в партию "Белорусский народный фронт" (БНФ), в 2001 году стал членом инициативной группы по созданию республиканского общественного объединения "Правовая защита граждан" под руководством Олега Волчека, рассказывает ТГ-канал "Беларусь головного мозга".
Начиная с 2009 года, вел блог в "Живом журнале", где рассказывал о своей жизни в Пинске.
В 2020-м за активную гражданскую позицию его забрали в психиатрический диспансер, где, по словам Николая, специально продержали вплоть до завершения президентских выборов.
Николай Климович активно выступал против российского вторжения в Украину.
Оппозиционная "Народная громада", которая называет покойного своим активистом, обещает "обратиться в международные организации для расследования смерти Николая Климовича".
Лидер "Народной громады" Николай Статкевич также находится в заключении.
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