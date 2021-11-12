В колонии оккупированной Макеевки зарезали гражданина Украины, которого оккупанты обвинили в сотрудничестве с СБУ, - Денисова

Об этом сообщила Людмила Денисова, уполномоченный Верховной Рады по правам человека.

"Получила шокирующее известие о смерти нашего согражданина, 37-летнего Руслана Макарца в Макеевской исправительной колонии №32, расположенной на временно оккупированной территории Донецкой области. Смерть Русла Макарца наступила в результате нанесения ему ножевых ранений", - написала Денисова.

По данным издания "Граты", с февраля 2017 г. по май 2018 г. Руслан Макарец служил водителем в инженерно-саперной роте "Народной милиции ДНР". После службы он выехал в Бахмут, подконтрольный украинским властям, где сдался полиции. Макарец дал показания о дислокации своей роты в составе "ДНР", штаба бригады, сообщил фамилию сослуживца, позывной начальника и рассказал о количестве и наименовании военной техники в расположении его бригады.

После этого он договорился с сотрудником СБУ об участии в специальной программе "Тебя ждут дома" (предусматривает возвращение на подконтрольную Украине территорию граждан Украины, которые добровольно отказались от участия в террористических организациях "ДНР" и "ЛНР", - ред.).

"Руслан был задержан оккупационными властями 22 марта 2019 года в оккупированной Горловке. После чего он был незаконно приговорен так называемым "Верховным судом ДНР" к 13 годам тюрьмы за якобы "шпионаж в пользу украинских спецслужб", - отметила Денисова.

Уполномоченный по правам человека подчеркнула, что Украина пыталась освободить Макарца из плена. Но российские оккупанты постоянно игнорируют Минские договоренности, поэтому процесс обмена пленных не состоялся. Она отметила, что последний раз 9 незаконно заключенных на оккупированной территории украинских граждан передали в апреле прошлого 2020 года.

"Сейчас подконтрольные РФ незаконные вооруженные формирования в ОРДЛО содержат в тюрьмах 301 гражданина Украины: 224 - в Донецкой и 77 - в Луганской области. С начала года в колониях на временно оккупированной Донетчине из-за преступного бездействия оккупационной администрации погибли четверо граждан Украины".

Она призвала ответственные организации проверить обстоятельства гибели Руслана Макарца, соблюдение прав других заключенных и безотлагательно возобновить процесс обмена украинских граждан, ведь содержание в тюрьмах на временно оккупированных территориях угрожает их жизни.