В колонии оккупантов в ОРДЛО убили трех украинцев - представительница ТКГ
На оккупированной Донецкой области, в колонии убили трех граждан Украины
Об этом Укринформу сообщила советник главы украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Гайде Ризаева.
"Согласно достоверной информации, в одной из колоний "ДНР" 6 августа были убиты трое граждан Украины. Все они были осужденными еще до начала войны и отбывали наказание. За что убили - с точностью сказать невозможно. Даже если это был бунт внутри колонии и выяснение личных отношений между осужденными, то его должны были предотвратить", - сказала Ризаева.
Она заявила, что это произошло в Кировской исправительной колонии №33.
По ее данным, один из трех убитых граждан - чемпион Украины, дзюдоист из Запорожья Евгений Сотников, осужденный за убийство 18-летнего парня. Известна фамилия еще одного убитого, а о третьем - ничего неизвестно.
"Известна фамилия еще одного убитого - это Давыдов Александр. Ко мне обратились его родные с просьбой посодействовать в выдаче тела на нашу территорию. А следует третьего убитого потерялся где-то в реанимации Донецка. Известно, что его увезли в реанимацию, там он через несколько часов скончался ", - рассказала Ризаева.
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