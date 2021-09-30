В Коломые демонтировали памятник советским воинам

Об этом сообщил городской глава Коломыи Богдан Станиславский в Facebook.

"Избавляемся от советской идеологии. Сегодня демонтировали аварийный памятник на площади Скорби", - написал он.



Несколько дней назад с ограждения площади демонтировали советские звезды.

На территории комплекса есть братская могила, где похоронены около 570 воинов Красной армии, которые якобы погибли при "освобождении" Коломыи (по другой версии - бойцов карательных отрядов НКВД, которые воевали с УПА).



"Мемориал ждет дальнейшей реконструкции на основе проекта, одобренного еще в 2018 году. Сейчас начат технико-сметный расчет необходимых работ. В будущем площадь Скорби станет местом достойного чествования Героев Украины, которые боролись за ее свободу и независимость", - написал Станиславский.

