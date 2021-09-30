Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Общество В Коломые демонтировали памятник советским воинам

В Коломые демонтировали памятник советским воинам

30 сентября, 2021 четверг
12:03
Общество

В городе Коломыя Ивано-Франковской области демонтировали памятник советским воинам, который был центральным элементом мемориального комплекса на площади Героев (Скорби)

Об этом сообщил городской глава Коломыи Богдан Станиславский в Facebook.

"Избавляемся от советской идеологии. Сегодня демонтировали аварийный памятник на площади Скорби", - написал он.

Несколько дней назад с ограждения площади демонтировали советские звезды.

На территории комплекса есть братская могила, где похоронены около 570 воинов Красной армии, которые якобы погибли при "освобождении" Коломыи (по другой версии - бойцов карательных отрядов НКВД, которые воевали с УПА).

"Мемориал ждет дальнейшей реконструкции на основе проекта, одобренного еще в 2018 году. Сейчас начат технико-сметный расчет необходимых работ. В будущем площадь Скорби станет местом достойного чествования Героев Украины, которые боролись за ее свободу и независимость", - написал Станиславский.
 

декомунизация
Коломыя
Читайте также:
Джордж Камбосос
29 сентября, 2021 среда
Скандал вокруг боя за отобранные у Ломаченко титулы получил неожиданное продолжение
Олександр Усик
29 сентября, 2021 среда
Промоутер Фьюри призвал Джошуа отказаться от реванша с Усиком
29 сентября, 2021 среда
СБУ объявила подозрение агенту ФСБ, причастному к убийству украинского спецназовца
Киев
+5
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 26.49
    Покупка 26.49
    Продажа 26.71
  • EUR
    Покупка 30.68
    Продажа 31.09
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2021, четверг
30 сентября
13:57
Медучреждения с 1 октября начнут оформлять исключительно электронные больничные, - Радуцкий
13:51
"Нарушают принципы принятия решений в ОБСЕ": украинская делегация в ТКГ рассказала о "несколько странном" поведении россиян
13:35
Web Summit
Украина впервые будет представлена павильоном на международной IТ-конференции Web Summit
13:33
В Польше трое украинцев погибли в ДТП, одну украинку госпитализировали
13:33
Боксер, который нокаутировал Джошуа, назвал причины поражения британца от Усика
13:30
НСЗУ
Правительство объявило новый конкурс на должность главы Нацслужбы здоровья
13:15
СБУ разоблачила группировку, которая "вербовала" моряков для перевозки нелегалов
12:49
полиция
В Днепропетровской области трое полицейских "выбивали" признания с незаконно задержанных граждан
12:49
Виталий Кличко
Из-за высоких цен на газ ситуация со стартом отопительного сезона в Киеве близка к критической, - Кличко
12:39
Олимпиада-2022
Китай не пустит на Олимпиаду-2022 иностранных болельщиков
12:28
В Одесской области мужчина открыл стрельбу из ружья на улице, полиция провела спецоперацию
12:13
Деклассировал Джошуа: Абсолютный чемпион мира назвал Усика гениальным боксером
11:54
больница
В Нацслужбы здоровья объяснили, как украинцы могут бесплатно получить помощь в частных медучреждениях
11:50
вакцина от коронавируса
В Киеве открыли еще один центр COVID-вакцинации
11:44
Олимпийский чемпион признал свою вину в деле о штурме Капитолия
11:31
Оккупанты в зоне ООС убили бойца ВСУ
11:29
школа
Иностранный опыт - украинским школам: как сделать образование более эффективным
11:18
Бабин Яр
"Обязуемся рассказать полную историю": представитель Госдепа США Прайс высказался относительно 80-летия трагедии в Бабьем Яру
11:18
"Барселона" повторила самый позорный за полувека старт в еврокубках
11:09
Virgin Galactic
США разрешили компании Брэнсона Virgin Galactic восстановить космические полеты после расследования полета ракетоплана Unity
11:06
Дмитрий Разумков
Арахамия попросил подписные листы для снятия Разумкова с должности главы Рады
11:06
флаг России
"Северный поток-2": США продолжают мониторинг наложения санкций на связанные компании, - посол в РФ
10:59
алкоголь
В Украине с 1 октября изменятся правила продажи алкоголя
10:45
Фьюри объяснил, почему расстроился поражению Джошуа от Усика
10:37
AstraZeneca
COVID-вакцина AstraZeneca имеет эффективность 74%, - исследование
10:34
Закон об олигархах повторно направят в Венецианскую комиссию после подписания Зеленским, - Разумков
10:20
Лопес рассказал, кто виноват в срыве боя за титулы, которые он отобрал у Ломаченко
10:18
шторм
В Атлантическом океане сформировался шторм, который может превратиться в ураган
10:09
YouTube
YouTube будет блокировать видео фейки о вакцинах
09:52
Ким Чен Ын
Ким Чен Ын вновь заявил о готовности восстановить связь с Южной Кореей
09:41
Футболист "Баварии" признался, что забил сумасшедший гол в ворота "Динамо" случайно
09:34
Зеленский присвоил звание Героя Украины историку, который исследовал трагедию Бабьего Яра
09:26
евро
Курс валют: цена евро упала ниже 31 грн
09:20
суд
В Запорожье группа из четырех человек убила профессора университета, среди обвиняемых - экс-полицейский
09:20
Вуйчич
Богдана Матияш: О секретах успеха
09:08
Украинец получил титул лучшего боксера 2021 года
09:02
В Украине зарегистрировано 11 757 новых заражений коронавирусом, в том числе 1054 - среди детей
09:00
вакцинация
7 млн украинцев сделали одну прививку от COVID-19
08:51
Криштиану Роналду
Роналду побил мировой рекорд в Лиге чемпионов
08:48
сепар лнр
Унижение, отсутствие дисциплины, пьянство и наркомания: террорист "ЛНР" сбежал от оккупантов и сдался украинским военным
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV