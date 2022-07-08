Об этом информирует в телеграмме Офис генерального прокурора.

После полномасштабного вторжения РФ бывшая бухгалтер базы отдыха в Бердянске согласилась сотрудничать с рашистскими властями. Предательница заняла должность "заммэра" Бердянска.

Экс-бухгалтер помогает российским властям в экономической и финансовой сферах, а также руководит аграрным сектором.

Запорожская областная прокуратура гражданке Украины сообщила о подозрении в коллаборационизме (ч. 5 ст. 111-1 УК Украины).

20 апреля во временно оккупированном россиянами Бердянске "заммэра" "назначили" местного дворника. Самопровозглашенный "мэр" Сауленко "назначил" своим заместителем местного коллаборанта Самойленко Никиту Ивановича. Как стало известно, ранее мужчина работал дворником в КП "БердянскЭкоТранс".

Жителю Бердянска сообщено о подозрении в добровольном занятии должности в незаконных правоохранительных органах на временно оккупированной территории во время военного положения.

30 марта заместителью председателя Бердянской РГА объявили подозрение из-за сотрудничества с оккупантами.

21 марта во временно оккупированном Бердянске (Запорожская область) оккупанты назначили мэром Александра Сауленко. Рашисты назначили мэром судимого за педофилию.