В коллаборационизме подозревают "заммэра" временно оккупированного Бердянска
Прокуратура сообщила о подозрении в коллаборационной деятельности псевдозаместителю мэра временно оккупированного Бердянска
Об этом информирует в телеграмме Офис генерального прокурора.
После полномасштабного вторжения РФ бывшая бухгалтер базы отдыха в Бердянске согласилась сотрудничать с рашистскими властями. Предательница заняла должность "заммэра" Бердянска.
Экс-бухгалтер помогает российским властям в экономической и финансовой сферах, а также руководит аграрным сектором.
Запорожская областная прокуратура гражданке Украины сообщила о подозрении в коллаборационизме (ч. 5 ст. 111-1 УК Украины).
- 20 апреля во временно оккупированном россиянами Бердянске "заммэра" "назначили" местного дворника. Самопровозглашенный "мэр" Сауленко "назначил" своим заместителем местного коллаборанта Самойленко Никиту Ивановича. Как стало известно, ранее мужчина работал дворником в КП "БердянскЭкоТранс".
- Жителю Бердянска сообщено о подозрении в добровольном занятии должности в незаконных правоохранительных органах на временно оккупированной территории во время военного положения.
- 30 марта заместителью председателя Бердянской РГА объявили подозрение из-за сотрудничества с оккупантами.
- 21 марта во временно оккупированном Бердянске (Запорожская область) оккупанты назначили мэром Александра Сауленко. Рашисты назначили мэром судимого за педофилию.
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