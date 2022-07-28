Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

"Повторяю, если запрещено - значит есть причины. 2 человека подорвались на мине в Коблеве, купаясь во время запрета", - сказал он.

2 июля в Одесской области мужчина погиб из-за взрывного устройства в море. Еще один человек получил контузию и легкие царапины.

15 июля в Одесской области мужчина подорвался на мине в прибрежных водах во время купания в Черном море.

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