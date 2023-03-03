В коалицию, которая поддерживает создание спецтрибунала для РФ, входят уже 29 стран, - Кулеба
В коалицию, которая поддерживает создание специального трибунала для России за преступление агрессии на сегодняшний день входят уже 29 стран
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба после встречи во Львове с коллегами из Нидерландов и Эстонии.
"Если в начале разговор о трибунале не вызвал много энтузиазма и был абстрактным, то сейчас мы уже построили коалицию стран, которая предметно работает над параметрами будущего трибунала", - сказал Кулеба.
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Кроме этого, министр также добавил, что среди участников коалиции есть даже одна страна Латинской Америки, и всего за месяц количество стран увеличилось на восемь.
Кулеба также заявил, что второе заседание коалиции состоится 21-22 марта в Страсбурге.
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