Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба после встречи во Львове с коллегами из Нидерландов и Эстонии.

"Если в начале разговор о трибунале не вызвал много энтузиазма и был абстрактным, то сейчас мы уже построили коалицию стран, которая предметно работает над параметрами будущего трибунала", - сказал Кулеба.

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Кроме этого, министр также добавил, что среди участников коалиции есть даже одна страна Латинской Америки, и всего за месяц количество стран увеличилось на восемь.

Кулеба также заявил, что второе заседание коалиции состоится 21-22 марта в Страсбурге.