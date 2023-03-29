Об этом пишет Reuters .

Пресс-секретарь Управления Китая по делам Тайваня Чжу Фэнлян заявила, что Китай выступает решительно против этой встречи и "обязательно примет меры для отпора".

"Если Цай будет контактировать со спикером Палаты представителей США Маккарти, это будет еще одна провокация, которая серьезно нарушает принцип единого Китая, наносит ущерб суверенитету и территориальной целостности Китая и разрушает мир и стабильность в Тайванском проливе", - сказала она.

Издание напоминает, что КНР неоднократно предупреждала официальные лица США не встречаться с представителями Тайваня, поскольку считает страной частью своей территории.

В свою очередь Цай Инвень направляется в Гватемалу и Белиз, транзитом через Нью-Йорк и через Лос-Анджелес на обратном пути. Ожидается, что она встретится с Маккарти во время пребывания в Калифорнии, но это официально не подтверждено.

"Внешнее давление не помешает нашей решимости идти к миру. Мы спокойны и уверены, не будем ни уступать, ни провоцировать. Тайвань будет твердо идти по дороге свободы и демократии и пойдет в мир. Несмотря на то, что этот путь тяжелый, Тайвань не одинок", - сказала президент.