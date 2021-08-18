В КНР сравнили Тайвань с Афганистаном, заявляя, что захватят остров так быстро, как талибы - Тайбэй ответил
Президент республики Китай (Тайвань) Цай Инвэнь отреагировала на статью в главном англоязычном рупоре КНР Global Times, в которой допускается отказ США от поддержки демократического острова и молниеносная оккупация его коммунистами
Об этом рассказывает taiwannews.com .
16 августа главный англоязычный рупор КНР выпустил статью "Афганистан сегодня, Тайвань завтра? Измена США пугает Демократическую прогрессивную партию. США откажутся от Тайваня в условиях кризиса, учитывая свой омраченный авторитет: эксперты".
"Неудача США в Афганистане должна послужить предупреждением сепаратистам на острове, которые должны понимать, что не могут рассчитывать на Вашингтон, поскольку Афганистан - это не первое место, где США отказались от своих союзников, и это не будет последним, предупредили эксперты", - говорится в статье коммунистического издание.
Издание цитирует эксперта партии "Гоминьдан", на Тайване из правящей силы, которая противостояла коммунистам превратилась в агента КНР. Политический эксперт Гоминьдана Я Чунь говорит, что США может в любой момент покинуть остров, который стремится сохранить независимость от коммунистов.
Global Times сравнивают уход США из Вьетнама и Афганистана и подают информацию якобы тайваньских блоггеров, так же американцы поступили с островом в 1979 году. Тогда был расторгнут "Китайско-американский договор о взаимной обороне" между республикой Китай и США. Договор поддерживал претензии Китайской Республики на роль единственного законного правительства континентального Китая
18 августа президент Тайваня Цай Инвэнь заявила, что единственный выход для страны - это стать сильнее и решительно защищаться от КНР.
В заметке на своей странице в Facebook Цай написала, что Тайвань должен принимать меры самостоятельно, а не просто полагаться на других для защиты страны.
"Столкнувшись со всеми видами вызовов и угроз, если наше поколение не приложит усилий, чтобы заложить прочную основу безопасности, свободы и демократии Тайваня, но решит отказаться от него, мы сделаем плохую услугу для будущих поколений тайваньцев", - написала лидер Републики Китай.
Президент также отметила ценности демократии и свободы, коллективной безопасности и процветание международного сообщества как важных элементах, касающихся содержания существование Тайваня.
Ее комментарии также содержали ссылки на будущую годовщину бомбардировки китайской артиллерией острова Цзиньмэнь рядом с береговой линией КНР 23 августа 1958.
"Тайваньский народ и военные, независимо от своего происхождения, вместе собрались, чтобы успешно отразить атаку с целью защиты своей родине", - прокомментировала президент Цай Инвэнь попытку КНР захватить ее территории во время Холодной войны.
- Напомним, 16 июня Тайвань заявил о вторжении в свое воздушное пространство 28 боевых самолетов Китая, включая истребители и стратегические бомбардировщики.
- Это произошло на фоне заявлений НАТО и " Большой Семерки " на саммитах в Европе, когда Китай признали самой большой угрозой и решили противостоять его намерениям
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