В КНР отменили штрафы за рождение третьего ребенка

Соответствующее решение опубликовало государственное новостное агентство КНР Синьхуа .



Соответствующим решением партии китайским семьям разрешается иметь троих детей.



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31 мая политбюро Коммунистической партии Китая для борьбы со старением населения постановило позволить гражданам страны заводить третьего ребенка.



26 июня 2021 года решение поддержали на уровне Центрального комитета КПК.