В КНР отменили штрафы за рождение третьего ребенка
20 июля коммунистический Китай обнародовал решение о совершенствовании политики по регулированию рождаемости в стране с целью "содействия долгосрочному и сбалансированному росту населения"
Соответствующее решение опубликовало государственное новостное агентство КНР Синьхуа .
Соответствующим решением партии китайским семьям разрешается иметь троих детей.
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31 мая политбюро Коммунистической партии Китая для борьбы со старением населения постановило позволить гражданам страны заводить третьего ребенка.
26 июня 2021 года решение поддержали на уровне Центрального комитета КПК.
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