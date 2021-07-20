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В КНР отменили штрафы за рождение третьего ребенка

20 июля, 2021 вторник
17:19
Мир Китай дети

20 июля коммунистический Китай обнародовал решение о совершенствовании политики по регулированию рождаемости в стране с целью "содействия долгосрочному и сбалансированному росту населения"

Соответствующее решение опубликовало государственное новостное агентство КНР Синьхуа .

Соответствующим решением партии китайским семьям разрешается иметь троих детей.

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31 мая политбюро Коммунистической партии Китая для борьбы со старением населения постановило позволить гражданам страны заводить третьего ребенка.

26 июня 2021 года решение поддержали на уровне Центрального комитета КПК.

Китай
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