В КНР на $2 млн оштрафовали юмористическую компанию за шутку о китайской армии
В Китае на $2,13 млн оштрафовали юмористическую компанию Shanghai Xiaoguo Culture Media Co за шутку комика Ли Хаоши о китайской армии
Об этом пишет Reuters .
Компанию обвинили в "нанесении ущерба обществу". Известно, что ранее видео из выступления Ли Хаоши в Пекине 13 мая активно распространилось по интернету. Пользователь, обнародовавший видео, назвал шутку "унизительной для Народно-освободительной армии Китая".
В шутке комик рассказывал о двух бродячих собаках и использовал каламбур относительно фразы Си Цзиньпина "иметь хороший стиль работы, уметь сражаться и выигрывать битвы", которую он сказал о китайской армии в 2013 году.
"Мы никогда не позволим какой-либо компании или лицу использовать столицу Китая как сцену для безосновательной клеветы на славный имидж армии", - заявили в бюро культуры, добавив, что Xiaoguo Culture будет запрещено проводить какие-либо шоу в Пекине в будущем.
В ответ на штраф Xiaoguo Culture расторгла контракт с Ли Хаоши.
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