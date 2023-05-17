В КНР на $2 млн оштрафовали юмористическую компанию за шутку о китайской армии

Об этом пишет Reuters .

Компанию обвинили в "нанесении ущерба обществу". Известно, что ранее видео из выступления Ли Хаоши в Пекине 13 мая активно распространилось по интернету. Пользователь, обнародовавший видео, назвал шутку "унизительной для Народно-освободительной армии Китая".

В шутке комик рассказывал о двух бродячих собаках и использовал каламбур относительно фразы Си Цзиньпина "иметь хороший стиль работы, уметь сражаться и выигрывать битвы", которую он сказал о китайской армии в 2013 году.

"Мы никогда не позволим какой-либо компании или лицу использовать столицу Китая как сцену для безосновательной клеветы на славный имидж армии", - заявили в бюро культуры, добавив, что Xiaoguo Culture будет запрещено проводить какие-либо шоу в Пекине в будущем.

В ответ на штраф Xiaoguo Culture расторгла контракт с Ли Хаоши.