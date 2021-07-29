В КНР миллиардера приговорили к 18 годам за "провоцирование неприемнстей": тот отвергает обвинения и называет себя "выдающимся коммунистом"
Владельца одного из крупнейших частных сельскохозяйственных предприятий Китая Сунь Даву осудили за то, что он "устраивал ссоры и провоцировал неприятности"
Об этом рассказывает ВВС .
67-летнего предпринимателя Суня Даву признали виновным в том, что он "устраивал ссоры и провоцировал неприятности" - такие обвинения в КНР часто используют против активистов.
ВВС рассказывает, что миллиардер близок к некоторым китайским политическим диссидентам. Сунь Даву критиковал политику коммунистов по сельских районах.
Сун Даву был одним из немногих, кто открыто обвинял правительство в сокрытии вспышки африканской свиного гриппа, который задел его фермы в 2019 году. Болезнь того года сильно ударила по животноводству в Китае.
Также суд инкриминировал Сунь Даву незаконное занятие сельскохозяйственных угодий, создание группы для нападения на государственные учреждения и препятствование чиновникам выполнять свои обязанности. Миллиардера также был оштрафован на су, эквивалентную $ 478 тыс. 697.
Предприниматель отверг многие выдвинутые против него обвинения в досудебном слушании, назвав себя "выдающимся членом коммунистической партии".
В прошлом году Сунь Даву был задержан вместе с 20 родственниками и деловыми партнерами из-за земельного спора с государственной фермой. Тогда он сказал, что десятки его сотрудников были ранены в результате конфликта с полицией.
- Напомним, в октябре 2020 года основатель Alibaba Джек Ма, 17-й по средствам миллиардер мира, на три месяца исчез из публичного пространства после конфликта с правительством КНР
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.82
Покупка 26.82Продажа 27.05
-
EUR
Покупка 31.68Продажа 32.04
- Актуальное
- Важное