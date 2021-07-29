В КНР миллиардера приговорили к 18 годам за "провоцирование неприемнстей": тот отвергает обвинения и называет себя "выдающимся коммунистом"

Об этом рассказывает ВВС .



67-летнего предпринимателя Суня Даву признали виновным в том, что он "устраивал ссоры и провоцировал неприятности" - такие обвинения в КНР часто используют против активистов.



ВВС рассказывает, что миллиардер близок к некоторым китайским политическим диссидентам. Сунь Даву критиковал политику коммунистов по сельских районах.



Сун Даву был одним из немногих, кто открыто обвинял правительство в сокрытии вспышки африканской свиного гриппа, который задел его фермы в 2019 году. Болезнь того года сильно ударила по животноводству в Китае.



Также суд инкриминировал Сунь Даву незаконное занятие сельскохозяйственных угодий, создание группы для нападения на государственные учреждения и препятствование чиновникам выполнять свои обязанности. Миллиардера также был оштрафован на су, эквивалентную $ 478 тыс. 697.

Предприниматель отверг многие выдвинутые против него обвинения в досудебном слушании, назвав себя "выдающимся членом коммунистической партии".

В прошлом году Сунь Даву был задержан вместе с 20 родственниками и деловыми партнерами из-за земельного спора с государственной фермой. Тогда он сказал, что десятки его сотрудников были ранены в результате конфликта с полицией.