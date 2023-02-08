В книжных магазинах Москвы начали продавать новые карты РФ с четырьмя оккупированными областями Украины
В магазины Москвы поступили карты, на которых изображены "новые субъекты" РФ: Донецкая, Луганская, Запорожская и Херсонская области Украины в своих административных пределах
Об этом сообщило российское информагентство РБК.
В издательстве "Атлас Принт" уточнили, что было выпущено несколько таких настенных карт России, Евразии и мира, а также атлас мира. Отгрузка карт в магазины началась в начале этой недели.
На новых картах в составе России изображены в том числе те районы областей Украины, которые сейчас находятся под контролем украинского правительства, например, областные центры Запорожской и Херсонской областей.
Ранее торговые сети останавливали заказы на карты на фоне обсуждения госдумой России законопроекта о противодействии экстремизму, который приравнивает к экстремистским материалам карты, "оспаривающие территориальную целостность России". Поправки предусматривают запрет таких карт и введение за это административного наказания: для граждан до 15 суток ареста или штрафа, для юридических лиц – приостановка работы или штраф от 100 тысяч до миллиона рублей.
- Президент РФ Владимир Путин приказал до марта оккупировать Донецкую и Луганскую области в их административных границах.
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