Об этом сообщило российское информагентство РБК.

В издательстве "Атлас Принт" уточнили, что было выпущено несколько таких настенных карт России, Евразии и мира, а также атлас мира. Отгрузка карт в магазины началась в начале этой недели.

На новых картах в составе России изображены в том числе те районы областей Украины, которые сейчас находятся под контролем украинского правительства, например, областные центры Запорожской и Херсонской областей.

Ранее торговые сети останавливали заказы на карты на фоне обсуждения госдумой России законопроекта о противодействии экстремизму, который приравнивает к экстремистским материалам карты, "оспаривающие территориальную целостность России". Поправки предусматривают запрет таких карт и введение за это административного наказания: для граждан до 15 суток ареста или штрафа, для юридических лиц – приостановка работы или штраф от 100 тысяч до миллиона рублей.