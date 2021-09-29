В КНДР заявили об испытаниях гиперзвуковой ракеты
Северная Корея заявила, что успешно испытала гиперзвуковую ракету
Об этом сообщает Радио Свобода .
Государственные СМИ Северной Кореи сообщили, что ракета Hwasong-8 является одной из "пяти наиболее важных" систем вооружений за последние пять лет.
Там назвали ракету "стратегическим оружием". Обычно это означает, что она имеет ядерный потенциал.
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Объединенный комитет начальников штабов Сеула заявил, что вооруженные силы Южной Кореи и США способны обнаружить и перехватить эту ракету.
"Судя по анализу, она находится на начальной стадии разработки, и ее развертывание займет много времени", - говорится в заявлении Объединенного комитета начальников штабов.
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