В КНДР заявили об испытаниях гиперзвуковой ракеты

Об этом сообщает Радио Свобода .

Государственные СМИ Северной Кореи сообщили, что ракета Hwasong-8 является одной из "пяти наиболее важных" систем вооружений за последние пять лет.

Там назвали ракету "стратегическим оружием". Обычно это означает, что она имеет ядерный потенциал.



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Объединенный комитет начальников штабов Сеула заявил, что вооруженные силы Южной Кореи и США способны обнаружить и перехватить эту ракету.

"Судя по анализу, она находится на начальной стадии разработки, и ее развертывание займет много времени", - говорится в заявлении Объединенного комитета начальников штабов.

