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В КНДР заявили, что сотрудничество с Россией способствует сохранению мира, а НАТО назвали "организатором украинского кризиса"

1 октября, 2023 воскресенье
10:58
Мир Владимир Путин и Ким Чен Ын

Заместитель министра иностранных дел КНДР Им Чон Иль заявил, что отношения между Северной Кореей и Россией служат "мощной крепостью" для сохранения мира и сдерживания военных угроз со стороны "империалистов", имея в виду НАТО

Об этом пишет Yonhap.

"Несправедливая и возмутительная враждебность США к традиционным отношениям дружбы и сотрудничества между КНДР и Россией и их попытка вмешаться в них вышла за пределы красной линии. Недавно США безосновательно назвали развитие добрососедских отношений между двумя странами нарушением резолюций ООН и международного права, пытаясь создать у мировой общественности ошибочное впечатление, что сотрудничество КНДР и России представляет угрозу глобальному миру и безопасности", – сказал замглавы МИД КНДР.

По его словам, это "яркое выражение ориентированного на гегемонию США образа мышления, основанного на логике конфронтации в стиле холодной войны".

Северокорейский вице-министр отметил, что так называемые конфронтационные шаги США и Запада подтолкнули отношения между его страной и Россией к "вершине развития", обеспечив таким образом "баланс международной механической структуры и дальнейшее улучшение мировой стратегической безопасности".

"Отношения КНДР и России выходят на новый высокий этап в соответствии со стратегическим решением высшего руководства двух стран. Они служат мощной крепостью и стратегическим опорным пунктом для сохранения мира и для сдерживания произвола империалистов, военных угроз и вмешательства", - заявил Им Чон Иль

В то же время он утверждал, что НАТО становится все более и более "опасной", поскольку угрожает среде безопасности независимых суверенных государств. По его мнению, именно Альянс является организатором украинского кризиса.

"Треугольный военный альянс США - Япония - Южная Корея, явно проявивший враждебность к КНДР и ее соседним странам, и НАТО, организатор украинского кризиса, ставят под угрозу международный порядок, основанный на принципе устава ООН и представляющий серьезную угрозу глобальному миру и безопасности", – отметил чиновник из КНДР.

Что известно о сотрудничестве РФ и КНДР

В июле в КНДР приезжал министр обороны РФ Сергей Шойгу, встретившийся, в частности, со своим северокорейским коллегой.

В начале августа Белый дом обвинил РФ в попытках купить боеприпасы у КНДР. 31 августа США ввели санкции против двух граждан РФ из-за разработки для КНДР оружия массового поражения и баллистических ракет.

В сентябре в The New York Times со ссылкой на чиновников США и стран-союзниц сообщили , что глава Северной Кореи Ким Чен Ын планирует в сентябре посетить РФ и встретиться с Владимиром Путиным, чтобы обсудить военное сотрудничество.

Вечером пятницы, 8 сентября, на параде в честь 75-летия основания государства лидер КНДР Ким Чен Ын встретился с делегацией Китая перед своей поездкой в Россию. Впоследствии стало известно , что лидер Северной Кореи отправился поездом на встречу с Путиным во Владивосток.

Во вторник утром, 12 сентября, бронепоезд северокорейского лидера прибыл в РФ. Ким Чен Ын и Путин провели свою встречу на космодроме "Восточный".

В то же время, США выразили обеспокоенность переговорами между Российской Федерацией и Северной Кореей и пообещали последствия в случае углубления оборонного сотрудничества. Заместитель представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила , что любая страна, которая поддерживает Россию в войне против Украины, является соучастником убийств украинских гражданских, чиновников и тех, кто находится на поле боя.

16 сентября Ким Чен Ын прибыл на аэродром Кневичи во Владивостоке и в сопровождении министра обороны РФ Сергея Шойгу осмотрел российские ядерные бомбардировщики и гиперзвуковые ракеты и военные корабли.

Затем лидер Северной Кореи провел встречу с правительством в политбюро, чтобы обсудить результаты его последней встречи с президентом России Владимиром Путиным, и призвал к активному сотрудничеству во всех сферах.

23 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен и представители Южной Кореи и Японии выразили серьезную обеспокоенность возможностью военного сотрудничества между Россией и Северной Кореей, включая торговлю оружием. В частности Блинкен заявил , что Штаты считают сотрудничество этих стран "улицей с двусторонним движением, которое становится все более опасным".

Впоследствии выяснилось , что министр иностранных дел России Сергей Лавров планирует в следующем месяце посетить КНДР. По его словам, предстоящий визит станет продолжением соглашения об углублении сотрудничества между лидером КНДР Ким Чен Ином и президентом РФ Путиным.

Россия
КНДР
НАТО
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