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В КНДР заявили, что имитировали ядерные удары по Южной Корее

10 октября, 2022 понедельник
06:52
Мир КНДР ракета

Серия ракетных испытаний КНДР осуществлена для имитации обстрела Южной Кореи тактическим ядерным оружием

Об этом пишет Reuters со ссылкой на государственное информационное агентство Северной Кореи KCNA.

Северная Корея выпустила две баллистические ракеты утром 9 октября, сообщили официальные лица в Сеуле и Токио, что стало седьмым таким запуском с 25 сентября.

Пхеньян заявил, что учения проводились как предупреждения после крупномасштабных учений военно-морских сил Южной Кореи и США.

Как отмечается, лидер КНДР Ким Чен Ын руководил учениями подразделений ядерных тактических операций в течение последних двух недель, в которых были задействованы баллистические ракеты с имитацией ядерных боеголовок, и "это было сделано для того, чтобы донести послание о сдерживании войны".

В KCNA отмечают, что всевозможные испытания имитировали нацеливание на объекты военного управления, нанесение ударов по главным портам и нейтрализацию аэропортов на Юге страны.

"Эффективность и практическая боеспособность наших ядерных сил были полностью продемонстрированы, поскольку они полностью готовы поражать и уничтожать цели в любое время из любого места", – пишет KCNA.

  • Ранее стало известно, что военные учения в Японском море проходили с участием американского авианосца USS Ronald Reagan на фоне провокаций КНДР.

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КНДР
Южная Корея
ядерное оружие
США
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