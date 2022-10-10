Об этом пишет Reuters со ссылкой на государственное информационное агентство Северной Кореи KCNA.

Северная Корея выпустила две баллистические ракеты утром 9 октября, сообщили официальные лица в Сеуле и Токио, что стало седьмым таким запуском с 25 сентября.

Пхеньян заявил, что учения проводились как предупреждения после крупномасштабных учений военно-морских сил Южной Кореи и США.

Как отмечается, лидер КНДР Ким Чен Ын руководил учениями подразделений ядерных тактических операций в течение последних двух недель, в которых были задействованы баллистические ракеты с имитацией ядерных боеголовок, и "это было сделано для того, чтобы донести послание о сдерживании войны".

В KCNA отмечают, что всевозможные испытания имитировали нацеливание на объекты военного управления, нанесение ударов по главным портам и нейтрализацию аэропортов на Юге страны.

"Эффективность и практическая боеспособность наших ядерных сил были полностью продемонстрированы, поскольку они полностью готовы поражать и уничтожать цели в любое время из любого места", – пишет KCNA.

Ранее стало известно, что военные учения в Японском море проходили с участием американского авианосца USS Ronald Reagan на фоне провокаций КНДР.

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