В КНДР заявили, что имитировали ядерные удары по военным целям в Южной Корее
Армия Северной Кореи заявила, что выпустила две баллистические ракеты малой дальности, чтобы имитировать ядерные удары по военным целям в Южной Корее
Об этом пишет BBC.
Отмечается, что испытания проводились как предупреждение против развертывания США стратегических бомбардировщиков в регионе. Южнокорейские СМИ сообщали, что ракеты были выпущены у восточного побережья около полуночи.
Запуски ракет произошли за день до завершения совместных военных учений Южной Кореи и США.
Армия Северной Кореи заявила, что ракеты были выпущены в среду, 30 августа, поздно вечером во время "тактических ядерных учений, имитирующих удары по выжженной земле по основным командным центрам и оперативным аэродромам".
"Цель обучения – прислать четкое сообщение врагам, которые бросают нам вызов такими военными угрозами, как развертывание стратегических ядерных средств, несмотря на наши неоднократные предупреждения", – заявили в армии.
Что известно о нарастании напряжения со стороны КНДР
5 августа 2023 года постоянное представительство Северной Кореи в ООН выразило свою критику относительно наличия ядерного оружия в США, при этом подчеркнуло, что собственное наличие ядерного оружия считается "суверенным правом".
6 августа лидер Северной Кореи Ким Чен Ын также приказал заводам, производящим ракетные двигатели, артиллерию и другое оружие, увеличить мощности в рамках укрепления обороноспособности страны. А затем он призвал военное руководство страны тренироваться и готовиться к возможной войне.
14 августа сообщалось, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын посетил главные заводы страны, производящие ракеты, и приказал увеличить промышленные мощности для производства ракетного вооружения, чтобы сохранить "военную мощь" и быть готовыми к войне.
Позже, 18 августа, стало известно, что президент США Джо Байден готов встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ином "без предварительных условий", чтобы обсудить денуклеаризацию Корейского полуострова.
19 августа лидеры Японии, США и Южной Кореи договорились об обязательстве быстро консультироваться друг с другом для координации своих ответов на "провокации" и "угрозы" на фоне более агрессивных действий Китая и эскалации воинственности Северной Кореи.
21 августа южнокорейские и американские войска начали 11-дневные учения Ulchi Freedom Guardian для укрепления своей способности справиться с ядерной и ракетной угрозой от Северной Кореи. После чего хакеры КНДР пытались разведать информацию о военных учениях США и Южной Кореи.
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил , что военно-морские силы страны станут "компонентом государственного ядерного сдерживания", посетив командование службы.
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