В КНДР заявили, что их статус как ядерного государства является "окончательным и необратимым"

Об этом заявила министерша иностранных дел КНДР Чхо Сон Хуэй, цитирует Yonhap .

Так она отреагировала на слова стран G7, которые заявили, что согласно Договору о нераспространении ядерного оружия, Северная Корея "не может иметь и никогда не будет иметь" статус государства, обладающего ядерным оружием. Также они осудили недавние незаконные пуски баллистических ракет.

"У большой семерки нет полномочий или квалификации для определения суверенитета и национального статуса Корейской Народно-Демократической Республики", - подчеркнула Чхо Сон Хуэй.

Она добавила, что статус КНДР как ядерного государства является "окончательным и необратимым". Также, по ее словам, он будет оставаться неоспоримым фактом на протяжении тысячи лет, даже несмотря на непризнание этого Вашингтоном.

Также глава МИД КНДР предупредила, что любые шаги стран G7, направленные на "нарушение суверенитета и фундаментальных ценностей" Северной Кореи, получат серьезный ответ.

Кроме того, Чхо Сон Хуэй утвердила. что статус Северной Кореи как ядерного государства "не был предоставлен и непризнан". Он был продиктован законом в соответствии с необходимостью ядерного сдерживания.

"Мы никогда не будем искать ни от кого признания или одобрения, пока у нас есть власти противостоять ядерным угрозам США", - отметила она.

Министр добавила, что КНДР свободна от каких-либо договорных обязательств, имея в виду Договор о нераспространении ядерного оружия. Страна вышла из него в 2003 году.

"Северная Корея будет продолжать принимать меры на основе всех законных прав, предоставленных суверенному государству, пока все военные угрозы со стороны США и связанных с ними враждебных сил не будут полностью устранены, а враждебная среда, препятствующая независимости и продвижению нации, по сути, не будет устранено", - подытожила Чхо Сон Хуэй.