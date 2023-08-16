Об этом сообщают государственные СМИ КНДР со ссылкой на расследователей.

Следователи утверждают, что рядовой 2-го класса армии США скрылся на стороне Северной Кореи во время гражданской экскурсии по Объединенной зоне безопасности на прочно укрепленной границе между Южной Кореей и КНДР.

Отмечается, что Тревис Кинг признал, что незаконно вторгся на территорию КНДР. В ходе расследования он якобы признался, что решил переехать в Северную Корею, поскольку "был недоволен бесчеловечным жестоким обращением и расовой дискриминацией" в армии США.

"Он также выразил готовность претендовать на статус беженца в КНДР или третьей стране, сказав, что разочарован неравенством в американском обществе", – утверждают следователи.

Кинг находится под охраной солдат Корейской народной армии, а расследование его перехода все еще продолжается.

Реакция США

Как пишет Reuters, представители США считают, что солдат намеренно пересек границу, и пока отказались признавать его военнопленным.

Вместо этого дядя Кинга, Майрон Гейтс, ранее в августе рассказал, что его племянник страдал от расизма во время военной службы, и после того, как он провел некоторое время в южнокорейской тюрьме, он не похож на себя.

Представители США говорили, что Северная Корея не дала ответов по существу на их запросы относительно информации о Кинге. Пентагон же отмечает, что не может проверить приведенные государственными СМИ Северной Кореи комментарии военного, и продолжает сосредотачиваться на его безопасном возвращении.

Добавляется, что как военнослужащий действительной службы, он может считаться военнопленным, учитывая, что Соединенные Штаты и Северная Корея технически остаются в состоянии войны. Корейская война 1950-53 годов закончилась перемирием, а не мирным договором. Корейский полуостров технически остается в состоянии войны, а многонациональные военные силы ООН обеспечивают надзор за перемирием.

"В то же время факты - в частности решение Кинга пересечь территорию Северной Кореи по собственному желанию в гражданской одежде - похоже, лишили его статуса военнопленного", - отмечают официальные лица США.

Справка: Тревис Кинг – кавалерийский разведчик, присоединившийся к вооруженным силам США в январе 2021 года и в последнее время служивший в Южной Корее. В армии США сообщили, что незадолго до побега он подвергся дисциплинарному взысканию за нападение и провел 50 дней в следственном изоляторе.