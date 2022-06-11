Об этом сообщает НВ со ссылкой CNN .

Ее предназначение произошло в период напряженности, поскольку Северная Корея агрессивно наращивает свою программу испытаний оружия вопреки санкциям ООН. Только в 2022 году Северная Корея совершила 17 запусков ракет, в том числе два испытания межконтинентальных баллистических ракет.

Кроме того, КНДР готовится провести седьмое ядерное испытание, которое станет первым с 2017 года.

Чхве Сон Хуэй – дочь бывшего премьер-министра Чхве Эн Рима. Впервые она появилась в средствах массовой информации в 1997 году как переводчик северокорейских делегатов на четырехсторонних ядерных переговорах. В 2018 году она сопровождала Ким Чен Ина на саммитах в Сингапуре и в 2019 в Ханое.