В КНДР сообщили о первом в стране случае COVID-19

Об этом сообщает агентство Ренхап .

Врачи пришли к выводу, что образцы, взятые 8 мая в Пхеньяне у пациентов с лихорадкой, были идентичны "омикрону".

Лидер КНДР Ким Чен Ын сразу провел заседание, призвал усилить пограничный контроль против COVID-19 и пообещал преодолеть "неожиданный кризис". Было объявлено о внедрении системы вирусного контроля для максимальной чрезвычайной ситуации.

На протяжении всего времени пандемии Северная Корея заявляла об отсутствии случаев заболевания COVID-19 в стране.

С января 2020 года из-за коронавируса границы КНДР были полностью закрыты для иностранцев и граждан страны.

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