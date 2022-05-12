В КНДР сообщили о первом в стране случае COVID-19
Северная Корея впервые заявила, что в стране были выявлены больные коронавирусом
Об этом сообщает агентство Ренхап .
Врачи пришли к выводу, что образцы, взятые 8 мая в Пхеньяне у пациентов с лихорадкой, были идентичны "омикрону".
Лидер КНДР Ким Чен Ын сразу провел заседание, призвал усилить пограничный контроль против COVID-19 и пообещал преодолеть "неожиданный кризис". Было объявлено о внедрении системы вирусного контроля для максимальной чрезвычайной ситуации.
На протяжении всего времени пандемии Северная Корея заявляла об отсутствии случаев заболевания COVID-19 в стране.
С января 2020 года из-за коронавируса границы КНДР были полностью закрыты для иностранцев и граждан страны.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
31.45
Покупка 31.45Продажа 32.04
-
EUR
Покупка 33Продажа 33.78
- Актуальное
- Важное