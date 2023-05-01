Об этом сообщает Reuters .

Чхе Джу Хена, аналитик по международной безопасности, считает, что соглашение между США и Южной Кореей является эскалацией ситуации в регионе и "межой ядерной войны". Государственное информационное агентство Северной Кореи заявило, что в договоре предполагается готовность союзников предпринять "наиболее враждебные и агрессивные действия" против Северной Кореи.

Корейское издание отмечает, что размещение американских стратегических активов поставило ситуацию на Корейском полуострове в "трясину нестабильности" и имело целью построить "агрессивные и эксклюзивные военные блоки".

"Оно (соглашение, - ред.) только направлено на то, чтобы уклониться от ответственности за самые ужасные преступления, связанные с ядерным оружием, которые совершили путем систематического уничтожения и нарушения системы нераспространения ядерного оружия и, в частности, подталкивания ситуации на Корейском полуострове до межи ядерной войны. Это гегемоническая зловещая цель, преследуемая США, - превратить всю Южную Корею в свой крупнейший форпост ядерной войны на Дальнем Востоке и эффективно использовать его для достижения своей стратегии доминирования в мире", - сказали в KCNA.