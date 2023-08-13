Об этом пишет Yonhap.

Отмечается, что первое землетрясение магнитудой 2,7 произошло примерно в 40 км северо-западнее Кильчжу, провинция Северная Хамген, а второе - магнитудой 2,3 произошло в 42 км северо-западнее Кильчжу.

Эпицентр первого землетрясения находился на широте 41,3 градуса северной широты и долготе 129,19 градуса восточной долготы на глубине 15 км, эпицентр второго землетрясения - на широте 41,31 градуса северной широты и долготе 129,16 градуса восточной долготы.

Справка.

В Кильдже расположен ядерный полигон Пунгьери, на котором Северная Корея провела все шесть своих ядерных испытаний.

Только в 2022 году в этом районе произошло восемь естественных землетрясений.