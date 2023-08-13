В КНДР произошло два землетрясения возле ядерного полигона
В воскресенье, 13 августа, возле ядерного полигона Северной Кореи произошло два небольших природных землетрясения, ставших в последние месяцы
Об этом пишет Yonhap.
Отмечается, что первое землетрясение магнитудой 2,7 произошло примерно в 40 км северо-западнее Кильчжу, провинция Северная Хамген, а второе - магнитудой 2,3 произошло в 42 км северо-западнее Кильчжу.
Эпицентр первого землетрясения находился на широте 41,3 градуса северной широты и долготе 129,19 градуса восточной долготы на глубине 15 км, эпицентр второго землетрясения - на широте 41,31 градуса северной широты и долготе 129,16 градуса восточной долготы.
Справка.
В Кильдже расположен ядерный полигон Пунгьери, на котором Северная Корея провела все шесть своих ядерных испытаний.
Только в 2022 году в этом районе произошло восемь естественных землетрясений.
- 11 августа на востоке Турции, в районе Эшилюрт города Малатья, зафиксировали землетрясение магнитудой 5,3 балла. В результате пострадали по меньшей мере 23 человека.
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