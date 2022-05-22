В КНДР отреагировали на предложение США о помощи в борьбе с COVID-19, - Reuters
Северная Корея отказалась от предложения США о помощи в борьбе с коронавирусом
Об этом сообщает Reuters .
По информации источников агентства в Белом доме, КНДР проигнорировала предложение США помочь в борьбе с коронавирусом, поскольку считает намерения неискренними.
По словам собеседника Reuters, Северная Корея считает, что США ведут враждебную политику в отношении Пхеньяна, регулярно проводят военные учения и одобряют санкции. Поэтому в КНДР считают невозможной искреннюю помощь со стороны США.
21 мая в ходе визита в Южную Корею президент Джо Байден заявил, что США предлагали Северной Корее помощь с вакцинами от коронавируса, однако Пхеньян отказался от предложения.
Только за последние сутки в Северной Корее было выявлено более 186 тыс. больных с симптомами лихорадки. Общее количество таких больных с конца апреля достигает более 2,64 млн. Вероятно, все они были заражены коронавирусом.
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