В КНДР отреагировали на предложение США о помощи в борьбе с COVID-19, - Reuters

Об этом сообщает Reuters .

По информации источников агентства в Белом доме, КНДР проигнорировала предложение США помочь в борьбе с коронавирусом, поскольку считает намерения неискренними.

По словам собеседника Reuters, Северная Корея считает, что США ведут враждебную политику в отношении Пхеньяна, регулярно проводят военные учения и одобряют санкции. Поэтому в КНДР считают невозможной искреннюю помощь со стороны США.

21 мая в ходе визита в Южную Корею президент Джо Байден заявил, что США предлагали Северной Корее помощь с вакцинами от коронавируса, однако Пхеньян отказался от предложения.

Только за последние сутки в Северной Корее было выявлено более 186 тыс. больных с симптомами лихорадки. Общее количество таких больных с конца апреля достигает более 2,64 млн. Вероятно, все они были заражены коронавирусом.

12 мая КНДР впервые заявила , что в стране были выявлены больные коронавирусом.

16 мая Ким Чен Ын отдал приказ о мобилизации военных , чтобы наладить поставки медикаментов в аптеки на фоне распространения в стране коронавируса.

21 мая Джо Байден заявил, что готов встретиться с Ким Чен Ыном , если лидер КНДР покажет серьезный подход к диалогу.

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