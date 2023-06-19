Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на северокорейское информагентство KCNA.

Стало известно, что соответствующее решение было принято на пленуме центрального комитета Трудовой партии Кореи (ТПК).

В ходе трехдневного пленума под председательством лидера партии Ким Чен Ина обсуждались оборонные и дипломатические стратегии КНДР в ответ на изменения в международной ситуации. При этом самым большим недостатком, который "нельзя не заметить", была названа неудачная попытка запустить разведывательный спутник в конце прошлого месяца.

"Самой серьезной неудачей стала попытка запуска военного разведывательного спутника, важной стратегической работы в области освоения космоса, 31 мая", - говорится в сообщении KCNA.

Указывается, что ответственные за запуск должностные лица подверглись строгой критике, а руководство страны издало приказ тщательно проанализировать причины неудачи и в кратчайшие сроки "успешно запустить военный разведывательный спутник" на орбиту.

Кроме того, ТПК также четко заявила о готовности увеличить производство мощного ядерного оружия для противодействия изменениям в обстановке безопасности на Корейском полуострове. Руководители ТПК призвали предприятия оборонной отрасли "последовательно придерживаться ориентации на разработку ядерного оружия и курса на укрепление ядерных сил... путем увеличения производства более мощного ядерного оружия".

Что известно о запуске спутника КНДР

17 мая Ким Чен Ын вместе с дочерью лично проверил подготовку первого военного разведывательного спутника КНДР и заявил, что он необходим, чтобы защитить суверенитет страны. На следующий день в США отреагировали на действия Северной Кореи и заявили , что это нарушит ряд международных санкций, запрещающих КНДР использовать баллистические ракеты.

25 мая сообщалось, что Северная Корея в ускоренном режиме строит стартовую площадку для запуска спутников. Впоследствии стало известно, что КНДР планирует запустить в космос военный спутник с 31 мая по 11 июня. В Японии по подозрению запусков баллистических ракет приказали уничтожать цели.

Северная Корея в конце мая заявила , что запустит свой первый военный спутник-шпион в июне с целью мониторинга "опасной военной деятельности" Соединенных Штатов и Южной Кореи в режиме реального времени. Уже 31 мая она осуществила свой первый запуск такого спутника – запустила в космос ракету Chollima-1 со спутником Malligyong-1. Однако запуск завершился неудачей из-за выхода из строя - ракета-носитель упала в море. В этой связи в Японии и столице Южной Кореи Сеули прозвучали чрезвычайные предупреждения, а в Сеуле по ошибке объявили сообщение об эвакуации.

КНДР в свою очередь пообещала в ближайшее время совершить второй запуск.

МИД Украины отреагировало на запуск спутника. Она заявила, что Украина решительно осуждает такие действия со стороны Северной Кореи.

16 мая сообщалось, что после недели поисков военные Южной Кореи получили со дна Желтого моря одну из частей затонувшей ракеты КНДР Chollima-1. Она упала в море после неудачной попытки Северной Кореи запустить на околоземную орбиту разведывательный спутник Malligyong-1.