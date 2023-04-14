В КНДР говорят, что во время последнего пуска тестировали новую баллистическую ракету
Северная Корея в ходе последних испытаний тестировала новую твердотопливную баллистическую ракету Hwasong-18
Об этом сообщает Центральное информагентство Северной Кореи (KCNA), сообщает Yonhap .
По словам руководившего запуском лидера страны Ким Чен Ина, новое МБР позволит "радикально повысить эффективность ядерной контратаки КНДР и усилить ее наступательную военную стратегию".
Отмечается, что целью испытаний было подтвердить эффективность твердотопливных двигателей большой тяги для многоступенчатых ракет, а также надежность технологии отбрасывания ступеней и работы функциональных систем управления.
"Произведенные стрельбы подтвердили, что все параметры новой системы стратегического вооружения полностью отвечают требованиям проекта по точности", - говорится в сообщении.
Первая ступень этой ракеты упала в море в 10 километрах от побережья провинции Южный Хамйонг, а вторая ступень – в 335 км к востоку от провинции Северный Хамйонг.
Лидер Северной Кореи также заявил, что Пхеньян будет "продолжать наступательные действия", чтобы его враги страдали от "чрезвычайной обеспокоенности и ужаса", и предложил "важные стратегические задачи для усиления ядерной силы страны".
Утром 13 апреля Северная Корея произвела запуск ракеты в направлении акватории Восточного моря . Тогда военные Южной Кореи заявили, что КНДР использовала баллистическую ракету средней или большой дальности. После запуска США и Южная Корея провели координационную встречу и подтвердили, что обе стороны и дальше будут укреплять свою общую оборонную позицию против "любых угроз и провокаций со стороны Северной Кореи".
- Ранее лидер Северной Кореи призвал нарастить темпы производства оружейного ядерного материала, чтобы увеличить арсенал страны.
- В начале апреля страна провела очередное испытание подводного боевого беспилотника, способного нести ядерное оружие.
- А недавно лидер Северной Кореи Ким Чен Ын призвал усилить сдерживание войны в стране "более практичным и наступательным методами", чтобы противостоять "агрессии" со стороны США и Южной Кореи.
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